Sant’Agata sul Santerno, ritorna il martedì letterario: Carla Baroncelli racconta l’omicidio di Giulia Ballestri

Con la fine dell’estate tornano gli appuntamenti con il “Martedì letterario santagatese”, ospitati come da tradizione nel centro sociale Ca di cuntadèn di Sant’Agata sul Santerno, in via Roma 12.

Martedì 10 settembre sarà ospite dell’iniziativa, alle 21, Carla Baroncelli, che presenterà il suo libro Ombre di un processo per femminicidio. Dalla parte di Giulia (Iacobellieditore, 2019). Il libro tratta il processo contro Matteo Cagnoni, accusato di aver ucciso, il 16 settembre 2016, la moglie Giulia Ballestri. Cagnoni è stato condannato in primo grado all’ergastolo per omicidio volontario con le aggravanti di crudeltà, occultamento di cadavere e premeditazione e nel processo per la prima volta, oltre alla famiglia, si sono costituite parti civili il Comune di Ravenna, Udi, Linea Rosa e l’associazione Dalla parte dei minori. Modera la serata Antonio Bassi.

Carla Baroncelli è stata giornalista alla cronaca del Tg2 per 23 anni, di cui cinque passati a seguire il processo Marta Russo, la studentessa uccisa nel 1997 in un vialetto dell’Università la Sapienza di Roma. Ha seguito le 30 udienze del processo di primo grado a Matteo Cagnoni. La rassegna del “Martedì letterario santagatese” è realizzata dall’associazione Kultura, in collaborazione con il centro sociale Ca di cuntadèn e la biblioteca comunale “Loris Ricci Garotti”, con il patrocinio del Comune di Sant’Agata sul Santerno.