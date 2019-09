Ravenna, la giovane compagnia Panzetti&Ticconi presenta “Harleking” per Ammutinamenti 2019

Mercoledì 11 settembre (ore 21.00, Artificerie Almagià) la danza d’autore è ancora in scena a Ravenna al festival Ammutinamenti a cura dell’Associazione Cantieri Danza . La giovane e talentuosa compagnia emergente Ginevra Panzetti & Enrico Ticconi presenta Harleking, spettacolo di grande suggestione, in un linguaggio che ha una specifica qualità ipnotica in cui i contenuti, spesso estremi ed opposti, si fondono in un sistema metamorfico fluido in cui tutto può accadere, ma che tutto confonde. Il lavoro ha debuttato nel 2018 al Tanzfabrik Berlin all’interno del festival Open Spaces ed è stato presentato in numerosi festival europei. Nel 2019 è stato selezionato dalla piattaforma europea Aerowaves per il festival Spring Forward 2019 e dalla NID Platform.

Ginevra Panzetti ed Enrico Ticconi vivono tra Berlino e Torino e lavorano insieme come duo artistico dal 2008. La loro ricerca si sviluppa nell’ambito della danza, della performance e dell’arte visiva. Approfondendo tematiche legate alla storica unione tra comunicazione, violenza e potere, attingono ad immaginari antichi costruendo figure o immagini ibride tra storia e contemporaneità. Entrambi si diplomano presso l’Accademia di Belle Arti di Roma e frequentano la Stoa, scuola di movimento ritmico e filosofia diretta da Claudia Castellucci. Nel 2010 si trasferiscono in Germania e approfondiscono percorsi individuali, ma reciprocamente complementari: Enrico studia a Berlino Danza e Coreografia presso la Inter-University Center for Dance (HZT), Ginevra Arte dei Media presso l’Accademia di Belle Arti di Lipsia, Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB).

CON IL CONTRIBUTO DI: Mibac; Regione Emilia Romagna; Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura; Network Anticorpi XL; Anticorpi; Ater-circuito multidisciplinare dell’Emilia Romagna; CON IL PATROCINIO DI: Provincia di Ravenna. IN COLLABORAZIONE CON: Almagià – Rete di associazioni culturali, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna; Biblioteca Classense, RavennAntica, Darsena Pop Up, Naviga in Darsena, Palestra La Torre, Cooperativa spiagge, Legambiente Ravenna; Pro Loco Marina di Ravenna, Cooperativa Portuale.

BIGLIETTI

– intero 12€;

– ridotto 8€ (under 26, over 65 e tesserati all’ Università degli adulti “Giovanna Bosi Maramotti”);

– ridotto 5€ (allievi scuole di danza & partecipanti ai laboratori di Ammutinamenti 2019).

Info e prenotazioni: cell. 320 9552632 – www.cantieridanza.it/festivalammutinamenti – info@festivalammutinamenti.org