Al Capta Lux Studio di Ravenna, le opere di Artolini e Jeron in “In a drunken moment of exaltation”

Inaugura a Ravenna la mostra d’arte contemporanea “In a drunken moment of exaltation”, venerdì 13 settembre alle 19, al Capta Lux Studio di via Girolamo Rossi 33, in centro a Ravenna.

Protagoniste le opere di Bacco Artolini, artista ravennate e Karl Heinz Jeron tedesco che vive ad Atene. La mostra sarà visibile fino al 27 settembre su appuntamento: 0544 422861 – info@captalux.studio.

Bacco Artolini ed il berlinese Karl Heinz Jeron dialogano in una mostra abitata da sculture di cemento, oggetti digitali, piante surrogate e robot che girano per lo spazio commentando le opere d’arte.

“La nostra collaborazione mostra alcune fondamentali idee che abbiamo in comune – spiegano gli artisti -. I lavori si trovano in uno stato di potenzialità. L’eccesso di dati ispira le produzioni, siamo comunque consapevoli di come la tecnologia le renda fragili, e velocemente obsolete sul piano digitale”.

“Cerchiamo entrambi uno scambio dinamico – aggiungono -, tra sollecitazione e risposta. L’utilizzo di materiali statici, insieme a quelli organici, rende i nostri lavori mutevoli. Le opere si riconfigurano autonomamente”.

Karl Heinz Jeron, è nato a Memmingen, in Germania nel1962. Ha vissuto a Berlino fino al 2018, attualmente risiede in Grecia, ad Atene. Cosmopolita, ha esposto tra l’Europa e gli Stati Uniti. Tra le partecipazioni più recenti: Athens Digital Arts Festival, ZKM Karlsruhe, Ars Electronica Linz, Documenta X, ICA London, Walker Art Museum Minneapolis, Berlinischen Galerie Berlin and the Museum of Modern Art San Francisco.

Bacco Artolini (pseudonimo), nasce a Ravenna nel 1989. Tende a celare la sua vera identità. Fino ad oggi ha rifiutato i percorsi ufficiali, preferendo esperienze underground. Ha frequentato artisticamente le città di Berlino, Sarajevo, Lisbona ed Atene. I suoi lavori spaziano tra a pittura, arte digitale e performance. Attualmente collabora per Ravenna al Deda Project (www.dedaproject.com) progetto che porta a casa di privati opere di artisti.