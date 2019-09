Continuano gli incontri di Dante2021 a Ravenna: il programma di oggi, 12 settembre

Per la rassegna Dante2021 è in programma oggi, giovedì 12 settembre, alle ore 17, agli Antichi Chiostri Francescani di Ravenna, l’incontro “Il derby delle due corone: Dante e Petrarca condannati al confronto”. L’inimitabile e l’imitabile, l’inventore e il normalizzatore, il trasgressivo e il poeta d’ordine, quello per tutti e quello per nessuno: termini intercambiabili secondo i gusti di ognuno e una lista che potrebbe continuare – ma è proprio necessario scegliere? Arbitro del match è Alessandro Pancheri, professore di Filologia della letteratura italiana dell’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e recentemente nominato Accademico della Crusca. Pancheri si è concentrato sulla letteratura italiana dei primi secoli e su Petrarca in particolare; di quest’ultimo, insieme a Giuseppe Frasso, cura l’edizione critica dei Rerum vulgarium fragmenta su incarico della Commissione per l’Edizione Nazionale delle Opere di Petrarca.

A seguire si inaugura il trittico in video-loop Maladetto fiore (Paradiso IX, v. 130), che annovera i contributi di Riccardo Dapelo per Inferno, Andrea Nicoli per Purgatorio,Riccardo Vaglini (che è anche ideatore del progetto) e Valentina Merzi per Paradiso. Il titolo riprende l’espressione con cui Folchetto da Marsiglia, nel Paradiso, si scaglia contro l’avidità e la corruzione causate dal denaro. Gli artisti ne hanno fatto il punto di partenza per fare propria la posizione di Folchetto, che Dante descrive con tanta profetica e disperata lucidità, e interrogarsi con spirito critico sul denaro come incessante fattore di competizione, diseguaglianza, spreco, violenza. Fino ad additare un futuro diverso, forse impraticabile, eppure intatto nell’indicarci un’altra via e un’altra vita possibili. In occasione dell’inaugurazione, il video sarà “attivato” da una breve performance interattiva di Riccardo Vaglini e Riccardo Dapelo.

Alle 21, la seconda giornata del Festival si conclude nella Basilica di San Francesco con il concerto del Virgo Vox Ensemble, un progetto musicale declinato al femminile che intende esplorare il panorama della musica corale moderna e contemporanea. Con il titolo Per Dante: da «la futura gente», l’ensemble propone un programma capace di restituire visioni della Commedia mentre esplora pagine musicali del XIX e XX secolo, dai francesi André Caplet e Maurice Duruflé ad altri compositori europei quali Henk Badings, Vic Nees, John Tavener e l’immancabile Arvo Pärt, fino alla nuova generazione rappresentata da David Lang, Ēriks Ešenvalds, Elena Camoletto, Eva Ugalde. Autori noti e meno noti cui si accompagnano le letture di Gianluigi Tosto, attore di teatro che da alcuni anni si è dedicato alla narrazione e recitazione poetica, con grande attenzione per la musicalità di verso e parola. Il concerto è promosso e offerto dall’Associazione Musicale Angelo Mariani di Ravenna, anche quest’anno al fianco del Festival nel tributo musicale al Poeta, e realizzato in collaborazione con il Centro dantesco dei frati minori conventuali di Ravenna.

Info e programma dettagliato: www.dante2021.it.

Venerdì 13 settembre Dante2021 continua alle 17 nella Sala Dantesca della Biblioteca Classense con la conversazione fra il giurista Enzo Moavero Milanesi, già Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e il Presidente dell’ABI e del Gruppo La Cassa di Ravenna Antonio Patuelli; coordina Michele Brambilla direttore di QN-Quotidiano Nazionale. Con Paolo di Stefano del Corriere della Sera, il Sindaco di Ravenna Michele de Pascale, l’assessore alla Cultura del Comune di Firenze Tommaso Sacchi e un gruppo di valenti studiosi (fra cui Carlo Ossola e Francesco Sabatini, oltre a diversi ospiti stranieri) si riflette invece sull’opportunità di istituire un Dantedì, una giornata mondiale dedicata a Dante.