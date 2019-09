A Russi è stata inaugurata mercoledì 11 settembre la centenaria Fira di Sett Dulur che prosegue fino a lunedì 16 settembre. Nelle immagini alcuni momenti della prima serata, con il “taglio del nastro” da parte del Sindaco Valentina Palli.

FIRA DI SETT DULUR 2019 – IL PROGRAMMA DEI PROSSIMI GIORNI

Giovedì 12 settembre – Corso Farini – SCARABÒCC PAR LA STRÊ – giochi e fantasie in corso

Galleria fotografica Russi - Fira di Sett Dulur 2019 - La giornata inaugurale









12/16 settembre – Parco la Malfa – INGEGNOSAMENTE CREATIVO… / Via Trieste – SPAZIO DI INCONTRO – OGGETTI E PAROLE da Russi, VINI FORMAGGI CHAMPAGNE E CREPES, da Beaumont, PRODOTTI TIPICI E ARTIGIANALI da Saluggia e BIRRA CECA da Podborani / Area Cortilizia Municipio – TRADIZIONE… BIRRA E WURSTEL da Bopfingen.

Giovedì 12 settembre – Sala La Cassa, corso Farini 64 – ore 19.00 – BODY PAINTING di Stella Gentilini ed Elisabetta Laghi / Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia – ore 21.00 – LA BASSA LANDA – quadrante 61 raccontare Russi e la larga a cura di Gianni Cascone (presentazione volume) / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > EST / Piazza Farini – ore 21.00 – TOMBOLA IN PIAZZA – intrattenimento con 05quarto atto.

13/16 settembre – Corso Farini – CORSOINFIORE.

Venerdì 13 settembre – Sala La Cassa, corso Farini 64 – ore 19.00 – ENNIO BALLABENE maestro tornitore / Teatro Comunale, via Cavour – ore 20.00 – STAGIONE TEATRALE 2019/2020 – informazioni utili / Piazza Farini – ore 20.00 – Signori questo è il BËL e CÖT – i macellai di russi propongono il loro bël e cöt / Piazza Farini – ore 21.00 – BONAVERI LIVE QUARTET / Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia – ore 21.00 – PALAZZO SAN GIACOMO – lavori in corso e prospettive future a cura di Daniele Jalla presentazione volume / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > SUNSET RADIO.

Sabato 14 settembre – Piazza Farini – ore 7.30 – 26° RADUNO CICLOTURISTICO / Biblioteca Comunale – ore 10.00 intitolazione PIAZZETTA PLEBISCITO RISORGIMENTALE per l’Unità d’Italia – marzo 1860 / Piazza Farini – ore 16.00 – GIOCHI PER TUTTI – pomeriggio ludico / Piazza Farini – ore 17.00 – I KART DI RUSSI – mostra d’epoca / Piazza Farini 13 – ore 20.00 – MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI / Vicolo Farini – ore 20.30 repliche ogni 30’ – TREPPINFIRA, DAIDEGÀS… INFOLLE – cantastorie e dintorni… il vero e unico / Piazza Farini – ore 21.00 – 18º RADUNO DELLE FRUSTE E … NON SOLO / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > MACK ft. MODER.

Domenica 15 settembre – Piazza Farini – ore 8.00 – BASTA UN ATTIMO – test di idoneità alla donazione sangue / Piazza Farini – ore 9.00 – A COME AGRICOLTURE – esposizione di macchine agricole / Piazza Farini – ore 9.30 – LE MITICHE 500 – mostra statica / Piazza Farini 13 – ore 10.00 – MERCATINO DI ABBIGLIAMENTO VINTAGE E CAPI FIRMATI / Teatro Comunale, Via Cavour – ore 10.00 – ARTORAN A ROSS e UN AMICO PER RUSSI – incontro con i russiani lontani e premio un amico per Russi / Stadio B. Bucci, via dello Sport – ore 15.30 – U.S. RUSSI VS FOSSO GHIAIA – Campionato promozione girone D / Piazza Farini – ore 16.30 – ORCHESTRA SPETTACOLO FRANK DAVID / Vicolo Farini – ore 20.30 repliche ogni 30’ – TREPPINFIRA, DAIDEGÀS… INFOLLE – cantastorie e dintorni…il vero e unico / Piazza Farini ore 21.00 – ORCHESTRA SPETTACOLO FRANK DAVID / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > GIACOMO TONI in trio / Piazza Farini ore 23.00 – Spettacolo Pirotecnico.

Lunedì 16 settembre – La Sorgente di Bagnacavallo – ore 9.00 – 28° TROFEO CITTA’ DI RUSSI – gara di pesca individuale tecnica canna a mulinello / Casa della Salute, piazza Farini – ore 15.00 – CAMMINATA DELLA SALUTE / Corte della Rocca – ore 15.30 – MERENDA AL MACCABELLI con canti e musica / Via G. Bruno – ore 18.00 – LINEA ROSA centro anti violenza / Piazza Farini – ore 20.30 – PATRIZIA CECCARELLI BAND / Vicolo Farini – ore 20.30 repliche ogni 30’ – TREPPINFIRA, DAIDEGÀS… INFOLLE – cantastorie e dintorni…il vero e unico / Giardino della Rocca T. Melandri – ore 21.00 – ROCKA’N’ MORE > SAVANA FUNK / Piazza Farini – ore 22.30 – Gran Finale Pirotecnico.

INFOFIRA – Centro Culturale, via Cavour, 21 – Tel. +39 0544 587641 – 642 – cultura@comune.russi.ra.it – Facebook: Fira di Sett Dulur – Ufficio Cultura – Instagram:@firadisettdulur / www.firadisettdulur.net

EVENTI PERMANENTI ALLA FIRA

2/16 settembre – CONCORSO FOTOGRAFICO – FOTOGRAFA LA FIRA E VINCI IL TEATRO PER IL CONTEST 2019

Regolamento: www.firadisettdulur.net/regolamento-contest

Facebook: Fira di Sett Dulur – Ufficio Cultura / Instagram: www.instagram.com/firadisettdulur

11/16 settembre – Vie del Centro Storico – ECCEZIONALE LUNA PARK

14/16 settembre – Vicolo Farini – TREPPINFIRA 2019 DAIDEGÀS… INFOLLE

14/16 settembre – Vie del centro – GRANDE MERCATO AMBULANTE

LE MOSTRE

6/29 settembre – Biblioteca Comunale, via Godo Vecchia – HOLD ON mostra personale di Silvia Rocchi – inaugurazione venerdì 6 settembre – ore 20.00

7/22 settembre – Via Garibaldi, 138 – ANNA MARIA BOGHI & ADRIANO FAVA mostra di ceramica e pittura – inaugurazione sabato 7 settembre – ore 21.00

7/29 settembre – Sala la Cassa di Ravenna, corso Farini 64 – FIABE DEI NOSTRI GIORNI collettiva d’arte in collaborazione con l’associazione La Grama – inaugurazione sabato 7 settembre – ore 18.00

7/29 settembre – Ex Chiesa in Albis, piazza Farini – OPERE APERTE

7/29 settembre – Punto Incomune, piazza Farini – ANTONIO VIOLETTA

7/29 settembre – Museo Civico, via Don Minzoni – FEDERICO BRANCHETTI

7/29 settembre – Centro Culturale, via Cavour 21 – RINALDO NOVALI

7/29 settembre – MARTINA MARANELLI inaugurazione sabato 7 settembre – ore 18.30 a partire dalla Ex Chiesa in Albis

8/16 settembre – Chiesa Arcipretale, piazza Farini – IN ROTTA VERSO LA SPERANZA noi e i migranti – inaugurazione domenica 8 settembre – ore 10.00

10 settembre – Casa della Salute, piazza Farini – SALUTE & ARTE mostra permanente – inaugurazione martedì 10 settembre – ore 10.00

11/16 settembre – Residenza Municipale, piazza Farini – SI PARTE! RUSSIANI IN GITA mostra fotografica – inaugurazione mercoledì 11 settembre – ore 20.00

11/16 settembre – Residenza Municipale, piazza Farini – 20 ANNI DI VIAGGI mostra fotografica – inaugurazione mercoledì 11 settembre – ore 20.00

11/16 settembre – Piazza Dante, 10 – IL COLORE DEL FERRO mostra di pittura di Bruno Retini – inaugurazione mercoledì 11 settembre – ore 20.30

12/16 settembre – Via G. Bruno, 1 – PICCOLA BOTTEGA DEL DISEGNO Tommaso Martines – inaugurazione giovedì 12 settembre – ore 17.30.

14/15 settembre – Officina Simoni, via Garibaldi 218, dalle ore 17.00 – RADIO D’EPOCA, GRAMMOFONI A MANOVELLA E DISCHI IN BACHELITE expo- entertainment – inaugurazione sabato 14 settembre – ore 17.00.

14/15 settembre – Capannone 23 – via A. Moro, 23 – WUNDERKAMMER di Franca Minardi – inaugurazione sabato 14 settembre – ore 18.00.