A Castel Bolognese una personale di Fabrizio Nicola Mitidieri

“Insidesoul” è il titolo della mostra d’arte contemporanea di Fabrizio Nicola Mitidieri, che si inaugura sabato 14 settembre, alle ore 17.30, nella sala espositiva di via Emilia interna 88, a Castel Bolognese. Nella pittura metafisica di questo giovane artista emergente si possono notare tematiche legate ai sogni, alla leggerezza, allo scomparire, alla libertà. In uno spazio entro i limiti della tela ed oltre i limiti della volgare realtà, vengono create delle espressioni del tutto originali, fatte di colori e concetti.

L’esposizione è stata pensata per entrare in una fuga. Una fuga dell’anima, dove non esistono gabbie sociali, dove non sono previsti pregiudizi, preconcetti, dove le opere stesse sono sogni. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 22 settembre 2019, con i seguenti orari: tutti i giorni dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 19.00.

Fabrizio Nicola Mitidieri, in arte Nosm, è nato l’8 febbraio del 1989 a Policoro, un paese della Basilicata in provincia di Matera. Si è trasferito in Romagna all’età di undici anni. Già dall’adolescenza ha maturato la passione per il disegno e la pittura, che coltivava sia singolarmente sia insieme ai suoi compagni, disegnando personaggi dei più famosi fumetti manga e di cartoni animati. Questa predisposizione ha influenzato il suo stile pittorico, che rispecchia molto quello Pop surrealista dai toni noir. Lavora molto su commissione e alcune sue opere sono in collezioni private in diverse regioni italiane. Questa è la sua seconda esposizione, la prima l’ha tenuta nello scorso fine giugno a Bologna.