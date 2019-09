In mostra a Riolo Terme le opere di Sante Ghinassi nella ex sala San Giovanni

A Riolo Terme all’interno degli eventi della festa delle associazioni – Associando 2019 e Festa dell’Uva – il Comune ha deciso quest’anno di inserire un appuntamento di grande rilevanza culturale: l’inaugurazione di una mostra antologica del pittore in ceramica Sante Ghinassi.

L’esposizione sarà inaugurata sabato 14 settembre, alle ore 18.00, nella ex sala San Giovanni, che nell’occasione sarà rinominata e intitolata proprio al pittore riolese. La mostra, curata dalla famiglia Ghinassi e da Vittorio Argnani, rimarrà visibile al pubblico fino al 10 ottobre prossimo. Per l’occasione verrà prodotto anche un piccolo catalogo. All’allestimento della mostra ha collaborato l’architetto Luca Frontali.

L’Amministrazione comunale di Riolo Terme già da tempo voleva trovare il posto giusto da dedicare all’importante figura di Sante Ghinassi, soluzione ora individuata con la posa di una targa in ceramica all’esterno della ex chiesa in via Verdi.