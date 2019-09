Ravenna, Gruppo Ballerini Romagnoli “alla Casadei” conferisce carica di presidente onorario a Giancarlo Spada

Sabato 14 settembre, alle ore 21.00, a Russi, il Gruppo Ballerini Romagnoli “alla Casadei” di San Marco conferirà la carica di presidente onorario a Giancarlo Spada per la sua trentennale militanza nel gruppo e l’impegno profuso per divulgare la cultura del ballo tipo romagnolo e della frusta. La cerimonia avverrà in Piazza nel corso del raduno delle fruste di Romagna.

“Socio del Gruppo sempre presente ed attivo, ne è parte integrante per oltre 30 anni quale ballerino e ciocarino, ricoprendo ininterrottamente per 25 la carica di Presidente sino al 2018, quando è costretto al ritiro per motivi di salute. Giancarlo ha sempre diviso – affermano dal Gruppo “alla Casadei”- la sua vita tra la macelleria di famiglia a Granarolo Faentino e la passione per il ballo e la frusta. Abile e garbato interprete della tradizione romagnola, persona buona e disponibile, ballerino e frusta sopraffina, ha insegnato ad amare il liscio, forgiando generazioni di sciucaren”.