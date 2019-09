“Suoni e Parole” si conclude a Cava Marana di Brisighella con lo spettacolo del Principe Maurizio Agosti

Sabato 14 settembre, in collaborazione con la Fondazione la Memoria Storica di Brisighella “I Naldi-gli Spada”, si conclude il Festival “Suoni e Parole…Un simposio informale fra le pietre di luna”con l’atteso spettacolo del Principe Maurizio Agosti, in arte Maurice, maestro delle cerimonie del Carnevale di Venezia, appena rientrato dal Festival del Cinema della città lagunare, al quale ha partecipato con un’opera prima. Non mancheranno musiche del Duo pianoforte-marimba legate al periodo del commediografo Carlo Goldoni (ingresso libero).

Il Principe interpreterà il più celebre autore comico veneziano, Carlo Goldoni, frequentatore delle terre faentine grazie al legame con il casato degli Spada. Modera l’incontro il giornalista Pietro Caruso.

La pianista Maria Laura Berardo presenterà con il baritono Raffaello Bellavista alcune arie tratte dal repertorio dell’Opera buffa, mentre nella seconda parte il Duo Bellavista-Soglia suonerà una nuova composizione arrangiata per la chiusura del festival : un impasto di pura creatività, sospeso tra musica classica minimal e ambient, tra new age e world music con influssi jazz e mille altri richiami.

Espone, nello spazio Arte interno alla grotta, l’artista Paolo Tambini.

La Cava Marana si trova a circa due chilometri da Brisighella lungo la strada che porta a Riolo Terme, in prossimità del parcheggio della grotta Tanaccia. Ingresso libero grazie al patrocinio del Parco della Vena del Gesso,dell’Amministrazione comunale di Brisighella, della Fondazione “I Naldi – Gli Spada” e degli sponsor: La Corte dei Mori,Mokador,IF Imola-Faenza,Assicurazioni Babini.La temperatura media all’interno della grotta è di circa 18/20 gradi pertanto si consiglia un abbigliamento adeguato. L’anfiteatro naturale si raggiunge facilmente e non sono presenti barriere architettoniche. La peculiarità del luogo garantisce un’acustica eccezionale e la possibilità di assistere allo spettacolo anche in caso di pioggia.Per cause indipendenti dalla volontà degli organizzatori non si possono garantire posti a sedere, in ogni caso tutta la platea sarà ricoperta da moquette e saranno disponibili cuscini per tutti in ogni caso chi vuole può portare sgabelli, sedie, amache…

Per informazioni contattare Raffaello Bellavista-Michele Soglia cell. 3478840670-3385917718, mail -raffaellobellavista@gmail.com