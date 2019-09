A Ravenna ritorna “Incanto Dante”, rassegna di letture e musiche sulla Divina Commedia

Domenica 15 settembre alle ore 19.30 nella Basilica di San Francesco di Ravenna, il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali e la Cappella Musicale della Basilica – in collaborazione con il Comune di Ravenna Assessorato alla Cultura – presentano il sesto appuntamento stagionale di “Incanto Dante”, la rassegna che unisce letture della Divina Commedia di Dante Alighieri a musiche scelte per l’occasione. Tamara Balducci e Andrea Argentieri leggeranno i canti VII°, VIII° e IX° del Purgatorio.

Si parte dal secondo balzo dell’Antipurgatorio e attraverso la valletta si giunge al Purgatorio: Sordello da Goito spiega a Virgilio i meccanismi che regolano la salita al monte. Tema centrale del settimo e ottavo canto è quello dei Principi negligenti, di coloro che potendo far qualcosa per salvare l’Italia, per vari motivi non lo fecero. Le anime vagano senza sede fissa ma al tramonto si fermano perché dopo il vespro non è possibile l’ascesa al monte. La valletta diventa così il palcoscenico naturale da cui osservare le anime dei Principi negligenti prima del prossimo passo in avanti. Non prima però di ascoltare la supplica di Nino Visconti, amico del poeta.

Seguirà il sonno di Dante con il sogno dell’aquila dalle piume dorate che lo rapisce ferendolo. L’attore Andrea Argentieri introdurrà agli spettatori le letture che verranno interpretate nel corso della serata. La Cappella Musicale di San Francesco eseguirà composizioni a commento delle letture. Le coreografie, con le suggestive immagini proiettate all’interno della basilica sono tratte da pubblicazioni conservate presso la biblioteca del Centro Dantesco di Ravenna. Il coordinamento relativo alla scelta dei brani e dei lettori è a cura di Chiara Lagani di EProduction/ Fanny&Alexander – Menoventi.

Ingresso ad offerta libera. Info: cappellamusicalesanfrancesco@gmail.com. Facebook: Cappellamusicalesanfrancesco – www.mosaicisonori.it – mosaicisonori@virgilio.it.