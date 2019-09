Ravenna. È ripartita la campagna abbonamenti per la Stagione dei teatri 2019/20

Fino al 7 novembre sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alla Stagione dei teatri di Ravenna e, per dare a ogni spettatore la possibilità di scegliere in autonomia una parte degli spettacoli in cartellone, la modalità che viene nuovamente proposta è quella di 6 spettacoli fissi e 2 a scelta. La Stagione dei teatri verrà presentata al pubblico e alla stampa sabato 21 settembre alle ore 11 al Teatro Rasi.

I sei spettacoli fissi, programmati al Teatro Alighieri, sono:

, di Victor Hugo, in cui Franco Branciaroli è Jean Valjean. Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte, tratto dal romanzo di Mark Haddon e portato in scena dal Teatro dell’Elfo.

Nella rosa tra cui poter scegliere gli altri due spettacoli, quello di Federico Buffa, Il rigore che non c’era, oppure Inflammation du verbe vivre di Wajdi Mouawad / Théâtre De La Colline. Ma si potrà scegliere anche tra Agamennone, Va pensiero, In nome del padre in scena al Teatro Alighieri; Amleto take away, Overload (Premio Ubu 2018 come Miglior spettacolo), Guarda come nevica 1. Cuore di cane, Mario e Saleh, Elsewhere in scena al teatro Rasi.

Fondamentale nell’allestimento della Stagione dei teatri è poi da sempre la sezione Oltre l’abbonamento, con undici appuntamenti e un occhio attento agli artisti del territorio.

Ravenna Teatro offre ai residenti delle circoscrizioni Nord e Sud del Comune di Ravenna e ai residenti del Comune di Alfonsine l’opportunità di recarsi a teatro usufruendo di un servizio navetta. L’abbonamento comprende: Fare un’anima, Elvira (giovedì 28 novembre), Il rigore che non c’era (domenica 15 dicembre), Molière/Il Misantropo, La classe, I miserabili, In nome del padre, Lo strano caso del cane ucciso a mezzanotte.

Abbonamento + navetta 146 € / Under30 93 €

La stagione dei teatri è sostenuta da: Comune di Ravenna-Assessorato alla Cultura, MIBACT Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, Regione Emilia-Romagna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, BCC Credito Cooperativo ravennate forlivese e imolese, Assicoop Romagna Futura Agente Generale UnipolSai Assicurazioni, Unipol Banca, Coop Alleanza 3.0, Esp Ravenna, Reclam.

Da settembre saranno in vendita i biglietti per gli spettacoli del programma Oltre l’abbonamento.

I carnet e i biglietti saranno invece in vendita a partire da ottobre.

La stagione dei teatri è su ravennateatro.com fb Ravenna Teatro Teatro Rasi

BIGLIETTERIE

Teatro Alighieri, via Mariani 2 Ravenna, tel. 0544 249244,

aperta tutti i feriali dalle 10.00 alle 13.00, il giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00.

Teatro Rasi, via di Roma 39 Ravenna, tel. 0544 30227 aperta martedì e giovedì dalle 16.00 alle 18.00.