Bagnacavallo, da settembre a dicembre la rassegna autunnale di Bottega Matteotti

Ritorna da settembre a dicembre la rassegna autunnale di Bottega Matteotti di Bagnacavallo con sei appuntamenti dedicati alla musica, articolati in un programma molto vario.

Martedì 24 settembre si comincia, in occasione dell’ottavo compleanno di Bottega Matteotti, con Supermarket (nella foto) “raccolta differenziata di musicisti romagnoli” impegnati su vari fronti, dal pop al jazz all’elettronica all’improvvisazione, che si propongono di unire le loro esperienze in un unico contenitore tropico-romagnolo, fortemente cabarettistico, orientato al kitsch e alla festa. Fanno parte del gruppo Alfredo Nuti dal Portone (chitarre, loop, clarinetto), Marcello “Gianduia” Detti (ottoni, conchiglie, bolle di sapone) e Carlo Vallicelli (batteria, percussioni, eletttronica).

Gli appuntamenti successivi si terranno tutti di sabato. Il 5 ottobre ospite della rassegna sarà il Duo Signo, Simona Cavuoto al violino e Marcus Siqueira alla chitarra, che proporrà musiche di Scheidler, Sor, Paganini e Burmüller.

Il 26 ottobre Brasile e Africa si fonderanno nel concerto del quartetto “Roots” di Nilza Costa, cantautrice di Salvador da Bahia. Accanto a lei suoneranno Daniele Santimone (chitarra sette corde), Massimo Zaniboni (sax flauto), Red Rossi (batteria, percussioni).

Il 9 novembre il cantautore genovese Franco Boggero presenterà le sue canzoni accompagnato al pianoforte da Marco Spiccio. Il 23 novembre si proseguirà con un omaggio a Gianmaria Testa (1958-2016) con Diego Veronese (voce, chitarra), Stefano Calvano (percussioni) e Domenico Russo (contrabbasso). Michele Antonellini proporrà letture e commenti.

Chiuderà la rassegna, sabato 14 dicembre, Ba-Rock: il Canto d’Autore, con il soprano Lucia Cortese e Gian Enrico Cortese all’arciliuto.

Inizio spettacoli alle 21. Ingresso a offerta libera. Il programma è ideato e organizzato dall’associazione culturale Controsenso, in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune. La direzione artistica è di Michele Antonellini. Bottega Matteotti è in via Matteotti 26 a Bagnacavallo.

