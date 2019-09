Festival del videoclip IMAGinACTION a Ravenna: come partecipare agli eventi

In occasione di IMAGinACTION, il primo festival internazionale del videoclip che si terrà l’11, il 12 e il 13 ottobre a Ravenna, gli organizzatori informano che tutte le serate dell’evento si terranno al Teatro Alighieri di Ravenna e saranno divise in due parti: la prima comincerà alle ore 20.00 e la seconda alle ore 22.00.

I biglietti gratuiti vanno ritirati direttamente al botteghino del Teatro Alighieri il giorno stesso dello spettacolo di interesse, dalle ore 19.00 alle ore 20.00, sia per la prima che per la seconda parte della serata, fino ad esaurimento posti. Gli ingressi non sono prenotabili in anticipo.

Qualora nella seconda parte della serata ci fossero ulteriori posti liberi rispetto a quelli prenotati al botteghino, verrà consentito un accesso ulteriore, fino a esaurimento posti.