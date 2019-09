“Leggere è un’azione sovversiva, una protesta permanente contro l’infelicità e l’ingiustizia” è la frase, dipinta su una delle pareti, che si legge entrando nella nuova biblioteca “Fuori…legge” di Piangipane, che ha traslocato dalla sede dell’ufficio comunale decentrato a quella di piazza XXII Giugno 9.

Si tratta di un edificio di proprietà del Comune di Ravenna, adiacente alle scuole elementare Balella e media Casadio, con le quali condivide il giardino, in uso alla comunità e alla scuola stessa. La nuova sede della biblioteca, molto accogliente e dotata di una vera e propria sala informatica, è stata inaugurata oggi, 17 settembre, alla presenza, tra gli altri, del sindaco Michele de Pascale e degli assessori alla Cultura Elsa Signorino, all’Istruzione Ouidad Bakkali e al Decentramento Gianandrea Baroncini.

Per l’apertura della biblioteca comunale è stata fondamentale la collaborazione dell’istituto comprensivo Valgimigli e dei suoi dirigenti, Giancarlo Frassineti prima e Antonella Burzo ora. Anche loro hanno partecipato all’inaugurazione di oggi, così come Patrizia Ravagli e Maurizio Tarantino, presidente e direttore dell’Istituzione Biblioteca Classense, ed Edgardo Canducci, presidente del consiglio territoriale di Piangipane.

“È sempre una buona notizia – ha dichiarato il sindaco Michele de Pascale – quando si inaugura un nuovo spazio per i libri e la cultura. In questo caso le buone notizie sono due. Perché abbiamo una nuova biblioteca, più confortevole e meglio attrezzata, e siamo riusciti a liberare spazio per gli ambulatori, nell’ufficio comunale decentrato, dando quindi importanti risposte alla comunità di Piangipane. Tutto il nostro forese è ricco di un’importante offerta culturale, che va valorizzata, implementata e promossa sempre di più. Ma c’è una terza buona notizia, anzi una conferma di come si lavora in un territorio come il nostro. Tutto questo non sarebbe stato infatti possibile senza le proficue collaborazioni con gli operatori culturali, con la scuola, con il mondo delle associazioni e del volontariato e con singoli cittadini che generosamente hanno donato delle risorse”.

Il progetto della nuova biblioteca si inserisce a pieno titolo fra le azioni che hanno come obiettivo quello di rendere centrale e protagonista la comunità educante. La città di Ravenna è stata insignita del titolo di “Città che legge” dal ministero per i Beni e le attività culturali. L’Amministrazione infatti riconosce e sostiene la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Una “Città che legge” garantisce ai suoi abitanti l’accesso ai libri e alla lettura. In tal senso l’Amministrazione ha deciso di ampliare sensibilmente gli orari di apertura di tutte le biblioteche decentrate presenti nel territorio, a partire dalla nuova sede di Piangipane, e in questo modo favorirne la fruizione e andare incontro alle esigenze di pubblici diversi che potranno trovare più occasioni di incontro con i libri, la lettura, il cinema, ma anche con i giochi di società.

Inoltre questo è il primo fortunato esempio nel territorio di compiuta sinergia fra istituzione scolastica e comunale che ha dato vita ad una biblioteca che risponde sia alle esigenze dei cittadini, dai più piccoli agli adulti, sia a quelle della scuola e degli insegnanti. La nuova biblioteca è stata decorata con pitture alle pareti realizzate dai ragazzi e dalle ragazze di Lavori in Comune, come ad esempio quella con la frase “Leggere è un’azione sovversiva, una protesta permanente contro l’infelicità e l’ingiustizia”, “donata“ dallo scrittore e bibliotecario Fabio Stassi, a sua volta intervenuto all’inaugurazione sul tema “La lingua salvata delle biblioteche“.

Nel corso della mattinata i ragazzi e le ragazze delle scuole primaria Balella e secondaria Casadio sono poi stati i protagonisti del flash mob LeggiAMO. L’inaugurazione è stata inoltre accompagnata dalla musica del trio Christian Ravaglioli, Francesco Cimatti e Luca Balbi dell’associazione Arte Teatro Socjale di Piangipane. Il taglio del nastro ha dato il via ad una serie di letture, laboratori e incontri dedicati a tutta la comunità.

Di seguito il calendario:

Martedi 17 settembre ore 15

Musica per voi

Insieme alla Scuola di musica e teatro Arte Teatro Socjale di Piangipane.

(dedicato a ragazzi e ragazze dai 6 ai 13 anni).



Martedì 17 settembre ore 16

L’incredibile storia di Lavinia

Letture dal libro di Bianca Pitzorno e a seguire laboratorio di manualità creativa

“Il mio anello magico: cosa vorrei che facesse” a cura di Associazione Fatabutega.

Mercoledì 18 e Giovedì 19 settembre ore 9

Dove lo trovo? Assaggi di lettura e visita guidata alla biblioteca per le scuole primarie e secondarie.

Mercoledì18 settembre ore 18

Aperitivo con l’autore

Conversazione con Cristiano Cavina.

Giovedì 19 settembre ore 16.30

Quello che la biblioteca può fare.

Incontro formativo rivolto ai docenti delle scuole dell’infanzia e primarie a cura di Nicoletta Bacco – Istituzione Biblioteca Classense.



Venerdì 20 settembre ore 9

Scienziati coraggiosi. Laboratorio a cura di Tecnoscienza Bologna.

Venerdì 20 settembre ore 14

Tu TUM ascolta il corpo umano. Laboratorio a cura di Tecnoscienza Bologna.

Venerdì 20 settembre ore 17

La Stanza della parola. Laboratorio a cura di Tecnoscienza Bologna.

Sabato 21 settembre ore 10

Tu leggi a me io leggo a te: laboratorio di letture per famiglie a cura delle volontarie e dei volontari Nati per Leggere (per bambine e bambini da 0 a 6 anni).

Domenica 22 settembre ore 16

Si gioca in biblioteca: giochi e tornei improvvisati (da 7 a 99 anni).

Lunedì 23 settembre ore 20

Cinema in biblioteca

Proiezione del film La casa dei libri regia di Isabel Coixet 2018

Fine Anni ’50. Hardborough, Inghilterra. Florence Green ha perso il marito nel secondo conflitto mondiale e ha deciso di aprire una libreria (seguendo un impulso che la lega al primo incontro con quello che sarebbe divenuto suo marito) in quest’area culturalmente depressa. La sua impresa non sarà semplice. (Ingresso libero fino ad esaurimento posti)



Martedì 24, giovedì 26 e venerdì 27 settembre ore 9

Dove lo trovo? Spuntini di lettura e visita guidata alla biblioteca per le classi delle scuole primarie e secondarie.



Martedì 24 settembre ore 16.30

Tu leggi a me io leggo a te: laboratorio di letture per famiglie a cura delle volontarie e dei volontari Nati per Leggere (per bambine e bambini da 0 a 6 anni).

Mercoledì 25 settembre ore 15

Si gioca in biblioteca: giochi e tornei improvvisati (da 7 a 99 anni) a cura di Taka Tuka.

Giovedì 26 settembre ore 15

A scuola di “Read More”

Incontro formativo rivolto ai docenti delle scuole secondarie a cura di Silvia Travaglini – Istituzione Biblioteca Classense.

Venerdì 27 settembre ore 15

La strega Rossella (da 6 a 10 anni)

Spettacolo favolistico a cura dell’Associazione Culturale Entelechia in collaborazione con Assessorato al Decentramento.

Sabato 28 settembre ore 10

I Cinque Malfatti di Beatrice Alemagna, Topipittori

Alla lettura dell’albo illustrato seguirà un laboratorio di manualità creativa dove ogni bambina/o costruirà, con i più svariati materiali, il suo personale “malfatto” a cura di Associazione Fatabutega. Su prenotazione (max 20 posti).

Tutti i laboratori sono gratuiti e se non diversamente specificato su prenotazione (max 25 posti), informazioni e prenotazioni: biblio.piangipane@classense.ra.it.