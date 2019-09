A Lugo via al ciclo di incontri pubblici su “Il coraggio e la paura: due volti della libertà”

Giovedì 19 settembre, alle ore 20.45, alla Sala del Carmine in Via Garibaldi n.16 a Lugo, si terrà il primo di una serie di incontri pubblici dal titolo “Il coraggio e la paura: due volti della libertà”, organizzati dal consigliere comunale Davide Solaroli in collaborazione con l’Associazione “Giuristi per la Vita”.

L’incontro avrà come ospite la dott.ssa Silvana De Mari, medico chirurgo, scrittrice e opinion leader. Ma la De Mari è soprattutto una donna forte e coraggiosa che ha fatto della libertà di pensiero il suo terreno di battaglia, così come ha fatto dei suoi libri i diari di una crociata.

È una delle autrici di libri fantasy più note ed apprezzate del panorama letterario odierno e vanta numerosi premi e riconoscimenti letterari. A tu per tu con la dott.ssa, l’incontro sarà un’occasione per parlare a ruota libera dei tempi odierni, di temi etici, di libertà, di fede, di dipendenze e di futuro.