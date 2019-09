Ravenna, continua il Settembre Santalbertese tra spettacoli, volontariato, natura per grandi e piccini

Continuano gli eventi del Settembre Santalbertese. Il prossimo fine settimana, da venerdì 20 a domenica 22 settembre è la volta della tradizionale Festa del Paese di Sant’Alberto (RA). Nell’area di sosta in via Tempioni saranno presenti le giostre per i bambini fin da giovedì 19, mentre presso la sede della Pro loco in via Nigrisoli 129, da sabato 21 sarà attivo lo stand gastronomico con menù romagnolo fin dalle 19, aperto anche a pranzo e cena domenica 22.

Domenica dalle 15 il Pianobar con Helenia Live Music, mentre alle 21 l’atteso concerto dei P-51 Airplane Rock, e chiusura della festa alle 23.15 con lo spettacolo di fuochi d’artificio. Per informazioni: Pro loco presidente 333-9927615 / vice presidente 333-2580815.

Nell’ambito della Festa, domenica 22, si terrà la Giornata del Donatore di Sangue/Plasma Avis, un appuntamento da mattina a sera dedicato ai donatori di Avis comunale di Ravenna tra natura, buon cibo e divertimento. Dalle 9.30 pedalata tra le valli alla scoperta dei fenicotteri, con partenza dal Museo Natura; a mezzogiorno pranzo sociale con intrattenimento teatrale (pranzo con delitto) presso lo stand della Pro loco. Per informazioni e prenotazioni 347-9781921 (whatsApp).

Da segnalare domenica 22 settembre al Museo NatuRa dalle 14 alle 18 l’appuntamento per i più piccoli “Cosa bolle in pentola? – Scienza in cucina”. Una buffa cuoca scienziata accoglierà i partecipanti per un tuffo in un mondo di scoperte. Lo studio di NatuRa sarà attrezzato con diversi tavoli per gli esperimenti che saranno disponibili a ciclo continuo tutto il pomeriggio alla presenza di un esperto del Museo. L’evento, dedicato a bambine e bambini dai 5 anni in su, è compreso nel biglietto d’ingresso. Per informazioni e prenotazioni: Museo NatuRa • 0544-528710 • natura@atlantide.net.

Gli appuntamenti culturali

Venerdì 20 settembre a Casa Guerrini, in via Guerrini 60, alle 20.45 “Ritroviamoci a Casa di Olindo” con la presentazione del libro M il figlio del Secolo di Antonio Scurati, vincitore del premio Strega 2019. Ne parlano Alessandro Luparini, direttore della Fondazione Casa Oriani Ravenna e Giuseppe Masetti direttore Istituto Storico della resistenza di Ravenna. La serata è organizzata dagli “Amici di Olindo Guerrini” e ANPI Sant’Alberto.

Sempre a Casa Guerrini, sabato 21 settembre alle 18.00 si terrà l’Aperitivo letterario dedicato al bicentenario de L’Infinito di Giacomo Leopardi, con la partecipazione di Anna Maria Cortini (pianista) Manuel Masiero (lettore ad alta voce) e Matteo Nicolucci (poeta).

Presentano la serata Angelamaria Golfarelli e Lorenza Franchetti, associazione Il Glicine di Savarna.

Domenica 22 settembre alle 18 nel Palazzone di Sant’ Alberto, in via Rivaletto 25, gli “Amici di Olindo Guerrini” invitano alla cerimonia di consegna del X Premio “Pesce di Legno” alla categoria “Santalbertese di sempre” e alla categoria “Santalbertese di oggi”. I vincitori riceveranno un’opera artistica, creazione di Luigi Berardi. Seguirà un aperitivo.

Concorrono all’organizzazione del Settembre Santalbertese: assessorato al Decentramento e assessorato alla Cultura del Comune, Parco del Delta del Po, Museo NatuRa, associazione “Amici di Olindo Guerrini”, Pro loco di Sant’Alberto, Auser, ASD Cotekino off road, Santalbirra, associazione culturale Il Glicine, Casa residenza Centro diurno Don Zalambani, Anpi, Società Operaia di Mutuo Soccorso, Parrocchia di Sant’Alberto e tutte le realtà associative del territorio. È possibile scaricare il programma completo sul sito del Comune di Ravenna: https://bit.ly/2Zzh9TR.

Per informazioni:

– Ufficio Decentrato di Sant’Alberto – 0544 485693 – salberto@comune.ra.it

– Museo NatuRa – 0544 528710 – natura@atlantide.net

– Associazione Cult. “Amici di Olindo Guerrini” – 333 5290866 – amiciguerrini@gmail.com

– Pro Loco di Sant’Alberto – 333 9927615 / 333 2580815 – prolocosalberto@gmail.com