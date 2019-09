Castel Bolognese. Con gli gnomi e le fate a salutar l’estate

Il 21 e il 22 settembre a Castel Bolognese torna l’appuntamento “Con gli gnomi e le fate a salutar l’estate” in via Biancanigo, 1631 presso la sede dell’ASSOciazione DI CUORI (Parrocchia di Biancanigo).

L’evento, fiore all’occhiello dell’ASSOciazione DI CUORI, giunge nel 2019, alla sua undicesima edizione dimostrando il grande impegno degli associati, delle Istituzioni e di quanti hanno sostenuto il progetto di solidarietà che negli anni ha destinato circa 8.500 Euro per soggetti svantaggiati in particolare nel mondo della scuola.

“Fermo restando lo scopo benefico della manifestazione si punta ad un grande coinvolgimento della cittadinanza spalmando l’evento su due giornate (21 e 22 settembre 2019) – spiegano dall’Associazione -. Uno dei principi cardine dell’ASSOciazione DI CUORI è la collaborazione con enti ed associazioni del territorio quindi il coinvolgimento del Comune di Castel Bolognese, del Circolo ANSPI di Biancanigo e di altre associazioni ancora da individuare”.



Le principali caratteristiche dell’edizione 2019:

Raccolta fondi tramite una pesca di beneficenza da destinare in particolare a bambini e/o famiglie svantaggiate; Nel villaggio degli gnomi e delle fate racconti di storie fantastiche;

Socializzazione tra i partecipanti con giochi per grandi e piccini e balli di gruppo con la collaborazione di Associazioni locali;

All’Osteria dell’Asso si potrà fare merenda e cenare con piadina, affettati, taglierini ecc;

Castello’s got talent;

Intrattenimento musicale.