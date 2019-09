Giornate europee del patrimonio: a Cervia visite guidate e incontri per scoprire tradizioni e paesaggio

Il Comune di Cervia aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio promosse, dal 1991, dal Consiglio d’Europa con l’appoggio della Commissione Europea e che aprono ai cittadini le porte di monumenti e siti storici, artistici e naturalistici.

Diverse iniziative si susseguiranno sabato 21 e domenica 22 settembre, in concomitanza con la manifestazione Ironman per rendere queste giornate ancora più attrattive e piacevoli a residenti, turisti ed atleti.

Gli European Heritage Days si aprono sabato 21 settembre alle 10.30 con “Campioni di ieri e di oggi: lo sport che unisce”. La passeggiata patrimoniale gratuita parte da Via Nazario Sauro, magazzino del sale in bicicletta insieme per raggiungere il centro visite e la salina Camillone. Evento in collaborazione con Coop Atlantide, Gruppo Civiltà Salinara e associazione FESTA promossa dall’Ecomuseo del Sale e del Mare.

Domenica 22 settembre dalle 11 è prevista una visita guidata gratuita al percorso botanico del parco Naturale di Milano Marittima nell’ambito dell’iniziativa “Vivi il Verde” organizzata da IBC Emilia-Romagna. L’appuntamento diventa un’occasione unica per ammirare la flora tipica del nostro territorio illustrata da una guida ambientale Il ritrovo con la guida è alle 11.00 all’ingresso del parco.

Sempre domenica 22 settembre alle 16 a MUSA, il Museo del Sale di Cervia ci sarà “Cervia, fascino e magia dell’Oro Bianco”: visita guidata gratuita in compagnia dei salinari alla scoperta della Civiltà del sale. Oggi il museo raccoglie le testimonianze legate alla antica produzione del sale e ne mostra la realtà con il lavoro dei volontari del Gruppo culturale civiltà salinara presso la salina Camillone, sezione all’aperto del museo dove la produzione del sale continua a scopo dimostrativo con l’antico metodo della raccolta giornaliera. Non occorre la prenotazione.

Informazioni e prenotazioni: IAT Cervia, tel. +39 0544 974400