Molière, Brecht e Gaber, ma anche Cevoli e Alex e Franz, nella nuova stagione del Goldoni di Bagnacavallo

Presentata la nuova Stagione Teatrale del Teatro Goldoni di Bagnacavallo, organizzata da Accademia Perduta/Romagna Teatri: anche nel 2019/2020 continuerà a proporre un marcato segno di altissima qualità, originalità e multiformità di linguaggi artistici, portando sul palcoscenico Prosa classica e contemporanea, allestimenti corali e monologhi, comicità e Danza, un’ampia offerta di Teatro per Ragazzi e famiglie, espressioni “trasversali” come quella del mentalismo e, con gli spettacoli firmati da Accademia Perduta/Romagna Teatri, punterà a consolidare sempre più il Goldoni quale Centro di Produzione di risonanza nazionale e internazionale.

L’impronta autorale scelta per la prossima Stagione è ampia e spazia da Molière a Bertolt Brecht, da Giorgio Gaber e Sandro Luporini a Leo Muscato, da Gianni Clementi a Roberto Alajimo. Altrettanto numerosa e prestigiosa sarà la rosa degli interpreti e dei registi di alta statura artistica che si alterneranno sul palcoscenico: Maria Paiato, Elio, Isa Danieli, Giuliana De Sio, Ale e Franz, i Sonics, Valter Malosti, Anna Della Rosa, Paolo Cevoli, Francesco Tesei, Paolo Coletta, Armando Pugliese, Alessandro Pietrolini, Giorgio Gallione, Pierpaolo Sepe.

Altamente qualificata e accurata sarà l’offerta teatrale rivolta alle giovani generazioni, da sempre il pubblico più esigente, formulata con la rassegna della domenica pomeriggio Favole e con quella in matinée di Teatro Scuola. Quest’ultima, in particolare, sarà per Accademia Perduta/Romagna Teatri l’occasione di presentare al “suo” pubblico alcuni suoi nuovi progetti come L’usignolo dell’Imperatore del giovane, talentuosissimo Pietro Piva, e Pinocchio nella versione di Marcello Chiarenza, fedele al racconto originale ma anche inedita, carica di sorprese e di piccole e grandi magie, con la regia di Claudio Casadio.

Grazie alla prestigiosa collaborazione con l’ensemble Accademia Bizantina e Ottavio Dantone, la musica colta di “Bagnacavallo Classica” sarà nuovamente protagonista al Goldoni, così come saranno ampiamente utilizzati e valorizzati gli spazi del Ridotto con proposte stravaganti e curiose che amplieranno l’offerta culturale alla città attraendo la partecipazione di nuovi pubblici (entrambe le rassegne saranno presentate prossimamente in separata sede).

LA STAGIONE

L’inaugurazione della Stagione 2019/20 del Teatro Goldoni sarà affidata alla straordinaria MARIA PAIATO, protagonista di Madre Courage e i suoi figli di Bertolt Brecht con la regia di Paolo Coletta. Pièce corale che ha debuttato in estate nella prestigiosa cornice del Napoli Teatro Festival, questa nuova versione di Madre Courage si avvale di forti componenti musicali che, insieme alla parola e al corpo, ritraggono un’umanità che tanto somiglia a quella del nostro presente (lunedì 28 ottobre ore 21).

ALE e FRANZ saranno poi protagonisti di Nati sotto contraria stella, commedia brillante tratta da Romeo e Giulietta di William Shakespeare con drammaturgia e regia firmate da Leo Muscato. Ad affiancare il celebre duo sul palcoscenico: Paolo Graziosi, Eugenio Allegri, Teodosio Barresi, Marco Gobetti e Marco Zannoni. I veri protagonisti dello spettacolo non sono però i personaggi della tragedia shakespeariana, ma dei ‘comici girovaghi’ che si presentano al pubblico per interpretare La dolorosa storia di Giulietta e del suo Romeo (lunedì 4 novembre ore 21).

Il terzo appuntamento in programma sarà con ELIO e Il grigio, una nuova versione del capolavoro teatrale di Giorgio Gaber e Sandro Luporini la cui rielaborazione drammaturgica e regia sono firmate da Giorgio Gallione. Il Grigio è la storia di un uomo che a un certo punto della sua vita sente il bisogno di allontanarsi da tutto e da tutti, afflitto più da problemi personali che sociali. Si ritira così in una casa di campagna per essere più tranquillo e concentrarsi su sé stesso e sui propri problemi. La sua desiderata solitudine viene però disturbata da un topo che gli gironzola per casa (lunedì 18 novembre ore 21).

Seguirà l’irresistibile simpatia di PAOLO CEVOLI con lo spettacolo La sagra famiglia. Genitori e figli: dramma della nostra epoca. Ma forse questo problema esisteva già al tempo dei cavernicoli. Paolo Cevoli racconta la sua storia personale di padre e di figlio paragonata con ironia ai grandi classici. Edipo, Ulisse, Achille, Enea, fino ad arrivare a Dio in persona con Mosè e il popolo ebraico e la famiglia di S. Giuseppe, Maria e Gesù Bambino. Un po’ per dire cose serie, senza prendersi troppo sul serio e per raccontare la Sagra Famiglia (giovedì 5 dicembre ore 21).

VALTER MALOSTI affronterà poi Molière, proponendo un Misantropo del tutto inedito. Il suo Alceste è un filosofo, un buffone, un folle estremista del pensiero, che assume in sé anche risonanze più intime e strazianti, senza rinunciare alla sottile linea comica, al fuoco farsesco che innerva il protagonista. In scena anche Anna Della Rosa, una fra le attrici più talentuose della sua generazione, (ammirata anche al cinema nel film premio Oscar La grande bellezza di Sorrentino), insieme ad un cast di altissimo livello (martedì 28 gennaio ore 21).

Due grandissime interpreti delle nostre scene, ISA DANIELI e GIULIANA DE SIO, saranno protagoniste de Le signorine, un testo di Gianni Clementi con la regia di Pierpaolo Sepe (giovedì 20 febbraio ore 21).

A seguire una commedia nera, una storia di fantasmi e disgrazie, tinta di “realismo magico” siciliano: Chi vive giace di Roberto Alajmo con la regia di Armando Pugliese prodotta dal TEATRO BIONDO di Palermo (lunedì 9 marzo ore 21).

L’ultimo spettacolo in cartellone, proposto in doppia replica, vedrà tornare sul palcoscenico del Goldoni le avvincenti evoluzioni acrobatiche dei SONICS con lo spettacolo Duum di Alessandro Pietrolini. Duum è ambientato nella valle di “Agharta”, mondo leggendario situato nel cuore della Terra, del quale i SONICS cercano di immaginare e rappresentare le vibrazioni, i colori, i ritmi e gli equilibri. Una sfida alle leggi di gravità unita all’armonia del movimento (lunedì 23 marzo e, Fuori Abbonamento, martedì 24 marzo ore 21).

FUORI ABBONAMENTO

Oltre a una delle repliche della performance Duum dei Sonics, la Stagione proporrà, quale Fuori Abbonamento, anche Human, ultima creazione del Mentalista più bravo in Italia FRANCESCO TESEI (sabato 22 febbraio ore 21).

Molte novità anche per le stagioni FAVOLE e TEATRO SCUOLA.