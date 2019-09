Ravenna. A Casa Vignuzzi un laboratorio di lettura per bimbi da 3 a 6 anni

Appuntamento oggi dalle 17 per famiglie con bambine e bambini a Casa Vignuzzi con la voce e le storie dei volontari e delle volontarie Nati per Leggere. Tanti libri, albi illustrati, filastrocche e rime per ascoltare insieme la musica delle parole.

Nell’ambito del programma Nati per Leggere, a cui il Comune aderisce, i volontari e le volontarie Nati per Leggere rappresentano una risorsa importante per la città e un rinforzo positivo nei confronti della promozione della lettura; sostengono infatti i bibliotecari e i pediatri nell’opera di sensibilizzazione delle famiglie sull’importanza della lettura ad alta voce, rendendosi disponibili a fare dono del proprio tempo e della propria voce ai bambini e alle bambine all’interno delle stanze di attesa degli ambulatori, negli ospedali, ma anche durante gli incontri in biblioteca, nelle scuole dell’infanzia e negli asili nido.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti.

L’evento fa parte del programma 700 VIVA DANTE 2019.

A cura di Istituzione Biblioteca Classense

Casa Vignuzzi – via San Mama, 175 Ravenna

Informazioni vignuzzi@classense.ra.it www.classense.ra.it