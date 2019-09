Le imprese del condottiere inglese John Hawkwood in Romagna: un incontro alla biblioteca Trisi di Lugo

Venerdì 20 settembre alle 17.30 è in programma nella biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo la presentazione di due volumi su Giovanni Acuto, nome italianizzato del condottiero inglese John Hawkwood.

Per l’occasione si parlerà dei libri John Hawkwood. Un mercenario inglese nell’Italia del Trecento (Clueb, 2018) di William Caferro e John Hawkwood in Romagna (1376-1381): capitanus, miles, faber (Società di Studi Romagnoli, 2017) di Giorgio Godi. Il primo è tradotto e curato da Leardo Mascanzoni, docente di Storia medievale all’Università di Bologna; il secondo è scritto da Giorgio Godi, docente di Storia e Filosofia alla Scuola secondaria superiore.

All’incontro, oltre agli autori delle pubblicazioni, saranno presenti l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, la direttrice della biblioteca Trisi di Lugo Luciana Cumino e Gian Luigi Melandri del circolo Arci “Casablanca” di Villanova di Bagnacavallo.

John Hawkwood con la sua compagnia di ventura partecipò alla guerra dei Cento anni e, dopo la conclusione della pace di Brétigny (1360), si trasferì con la compagnia stessa in Italia. Fu dapprima al servizio di Pisa e di Milano, poi della Chiesa, rendendosi tristemente famoso, nella guerra degli Otto Santi, per il sacco di Faenza e di Cesena. Ebbe molte proprietà nella nostra zona, a saldo di “imprese” compiute a vantaggio del papa, che segnano tuttora il territorio: dalla torre di Acuto a Cotignola, fino a Bagnacavallo, centro dei suoi possedimenti nella zona, passando per la via Aguta a Villanova di Bagnacavallo.

Per ulteriori informazioni scrivere a trisi@comune.lugo.ra.it.