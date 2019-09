“Post Talk” a Faenza. Incontri su attualità, economia e spettacolo

Dalla campagna elettorale negli USA al mondo dell’informazione, passando per le multinazionali di provincia, l’Amaca di Michele Serra e le imprese del Milan di Sacchi. Tutto riunito in un’unica giornata caratterizzata da incontri, rassegne stampa e spettacoli.

Sabato 21 settembre 2019, a Faventia Sales-Complesso ex Salesiani di Faenza (via San Giovanni Bosco 1) e il Teatro Masini ospitano “il Post Talk”, appuntamento organizzato dal giornale online il Post, diretto da Luca Sofri, con appuntamenti che si alterneranno per tutto il giorno.

Nella giornata, dalle 10 alle 21 interverranno i seguenti relatori:

Luca Sofri, giornalista, è direttore del Post e autore del libro Notizie che non lo erano (Rizzoli), sulle falsificazioni nei giornali e nel giornalismo.

Francesco Costa, giornalista, è vicedirettore del Post e autore delle newsletter e podcast sulla politica americana Da Costa a Costa.

Antonio Pascale, romanziere, saggista e autore teatrale, è esperto di politiche agricole e innovazione.

Dario Bressanini, chimico, saggista e divulgatore scientifico, collabora con Le Scienzee si occupa molto di prodotti alimentari.

Arrigo Sacchi ha allenato la nazionale di calcio arrivata seconda ai Mondiali del 1994, il Milan con cui ha vinto tra l’altro uno scudetto e due Coppe dei Campioni,e diverse altre squadre. È autore di La coppa degli immortali (Baldini + Castoldi).

Claudio Caprara è giornalista e consigliere d’amministrazione del Post.

Matteo Bordone lavora da molti anni come autore e conduttore su Radio2, ha un blog e un podcast sul Post, e collabora con diversi giornali e programmi televisivi.

Emanuele Menietti fa il giornalista al Post dove è responsabile dei temi di scienza e tecnologia.

Amedeo Balbi è astrofisico, saggista e professore universitario: ha scritto molti libri di divulgazione scientifica, l’ultimo dei quali è L’ultimo orizzonte (Utent, 2019).

Alessandra Farabegoli, esperta di digitale e di marketing, si occupa soprattutto di consulenza e formazione sull’uso delle newsletter e dell’email marketing.

Vera Gheno è linguista e collaboratrice dell’Accademia della Crusca. Il suo nuovo libro si chiama Potere alle Parole (Einaudi, 2019).

Eva Giovannini è giornalista e inviata Rai: nel 2019 ha condotto Popolo Sovrano su Rai 2, il suo ultimo libro è Europa anno Zero (Marsilio, 2015).Andrea Guerra è presidente esecutivo di Eataly dal 2016, e prima era stato per dieci anni amministratore delegato di Luxottica.