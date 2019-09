Anche quest’anno, il Comune di Casola Valsenio e IF (Imola Faenza tourism company), hanno aderito a “Vivi il Verde”, la rassegna regionale che coinvolge tantissimi giardini, parchi e aree verdi, pubblici e privati, presenti sul nostro territorio.

Domenica 22 settembre è programmata una visita al Parco del Cardello, tenuta dal professor Roberto Rinaldi Ceroni, che illustrerà il progetto portato avanti da lui insieme all’Istituto tecnico agrario “Scarabelli”.

Grazie a questo progetto sono stati applicati dei QRcode su alcune piante, per dare ai visitatori maggiori informazioni su di esse e sul bellissimo parco del Cardello, la Casa Museo di Alfredo Oriani. L’appuntamento è per domenica mattina, alle ore 10.30, al Cardello, in via Cardello 15, a Casola Valsenio. L’ingresso – gratuito – è riservato a chi si iscriverà entro giovedì 19 settembre prossimo.

Per iscrizioni: tel. 0546 71044, e-mail: iat.rioloterme@imolafaenza.it.