I giovani pianisti italiani della Scuola Malerbi in concerto a San Potito di Lugo

Sabato 21 settembre la sala del “Purple Café” di San Potito di Lugo (via del Cimitero 4) ospita alle 18 il concerto dei giovani pianisti italiani, allievi del maestro Mauro Minguzzi presso la scuola di musica Malerbi di Lugo.

I giovanissimi artisti, tutti vincitori di primi premi in concorsi nazionali e internazionali, si esibiranno su musiche di Rachmaninoff, Debussy, Liszt, Ravina, Beethoven, Chopin e Schumann. Nel corso della serata si esibiranno Matteo Bragonzoni (13 anni), Lorenzo Missiroli (12 anni), Federico Segurini (12 anni), Alessandro Koebler (13 anni), Riccardo Martinelli (16 anni), Domenico Bevilacqua (17 anni) e Isabella Ricci (22 anni).

Matteo Bragonzoni ha appena sostenuto l’esame finale di primo periodo preaccademico con la votazione di 9.75/10 e ha vinto il 2° premio al concorso internazionale di Villafranca di Verona e il 1° premio al concorso nazionale di Portomaggiore di Verona.

Lorenzo Missiroli ha sostenuto l’esame finale di primo periodo preaccademico con la votazione di 10/10, attualmente è iscritto al 2° anno del 2° livello preaccademico e ha vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali come il concorso di Stresa e il concorso di Oleggio.

Federico Segurini è iscritto al 2° anno del 2° livello preaccademico e ha vinto numerosi primi premi in concorsi nazionali e internazionali come Piove di Sacco, Premio Crescendo di Firenze.

Alessandro Koebler ha sostenuto l’esame finale di secondo livello preaccademico con la votazione di 10/10 con lode e attualmente è iscritto al 2° anno del 3° livello preaccademico. Ha vinto numerosissimi primi premi in concorsi nazionali e internazionali. Durante l’estate ha partecipato al Summer Festival dell’Accademia “Incontro col Maestro”, partecipando alle lezioni del maestro Franco Scala, ha vinto il 3° premio (unico europeo) al Premio Città di Imola ed è stato ammesso a frequentare i corsi sotto la guida del maestro Ingrid Fliter.

Riccardo Martinelli ha sostenuto l’esame del Compimento Inferiore di Pianoforte e attualmente studia anche presso l’Accademia di Imola sotto la guida del maestro Riccardo Risaliti. Vincitore di numerosissimi concorsi risulta l’unico finalista italiano dell’Aarhus International Piano Competition in Danimarca.

Domenico Bevilacqua ha terminato il percorso preaccademico e sta per intraprendere il corso accademico. Vincitore di concorsi nazionali e internazionali come il Palma d’Oro for Young Pianists di Finale Ligure e il concorso internazionale di Verona.

Isabella Ricci ha completato il corso accademico di 1° livello e studia anche presso il Conservatorio “Martini” di Bologna sotto la guida del maestro Fabrizio Lanzoni. Vincitrice di numerosissimi concorsi ha frequentato il Summer Piano Festival dell’Accademia di Imola sotto la guida del maestro Franco Scala.

Dopo il concerto, alle 20 circa, sarà possibile partecipare a una cena a base di piadina con salsiccia, patate al forno e bibita al costo di 10 euro. Per la cena è gradita la prenotazione al numero 331 9469524 (Valentina).

Il concerto è organizzato dall’associazione Amici di San Potito con il patrocinio del Comune di Lugo.