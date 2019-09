Giornata europea della Cultura ebraica. Due appuntamenti a Lugo

Il Comune di Lugo aderisce anche quest’anno alla Giornata europea della Cultura Ebraica con due iniziative in programma domenica 22 settembre e giovedì 17 ottobre. L’edizione di quest’anno è dedicata a “Sogni ogni, una scala verso il cielo”.

Il 22 settembre sono in programma due visite guidate al cimitero ebraico di Lugo (via di Giù), curate dalla dottoressa Ines Miriam Marach, storica e studiosa della comunità ebraica di Lugo. La prima visita si svolgerà alle 15.30 e la successiva alle 16.30. Agli uomini si richiede di portare un copricapo per entrare nel cimitero.

Giovedì 17 ottobre alle 17.30 nella biblioteca “Fabrizio Trisi” si svolgerà un incontro con il Rav Luciano Caro, rabbino capo della comunità ebraica di Ferrara, con letture e musiche dedicate alla tematica di questa edizione, scelta dall’Unione delle Comunità Ebraiche di Roma.

Per ulteriori informazioni, chiamare la biblioteca Trisi allo 0545 38568