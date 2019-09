Ravenna. L’anno 2019 in 30 parole. Il Circolo degli Scrittori lancia il concorso “La caduta di Prometeo”

Il Circolo degli Scrittori lancia il concorso letterario gratuito “La caduta di Prometeo”. Il tema del concorso: aforismi e riflessioni sulle paure, i fatti, le bellezze e le brutture di questo controverso anno 2019.

“Alissia Fiorentini di soli 13 anni e altri due giovanissimi Fabia Barbato e Edoardo Morandi, guidati dall’insegnante Deda Fiorini hanno creato questo concorso letterario per stimolare riflessioni e pensieri sull’anno 2019 e sui sentimenti che ci pervadono ma che spesso sotterriamo o non abbiamo occasione di approfondire” spiegano dal Circolo.

Saranno selezionate 19 frasi (lunghezza massima 30 parole compresi articoli, congiunzioni e preposizioni) che saranno allestite in una mostra itinerante che vedrà come prima tappa la Darsena; le grandi stampe (di circa un metro) saranno appese letteralmente sulla rete fronte molo della Darsena Pop Up.

Verranno anche consegnati tre premi per:

La frase migliore elaborata da under 15

La frase più poetica

La frase più originale

A prescindere dai vincitori, le riflessioni più belle saranno condivise sull’Instagram Il Circolo degli Scrittori.

Il Concorso è aperto a tutti e a qualsiasi età.

Verrà lanciato il 23 Settembre e si concluderà il 10 ottobre data in cui verranno comunicati nel sito de Il Circolo degli Scrittori i nomi dei vincitori.

Entro fine Ottobre le frasi selezionate saranno appese in mostra in Darsena Pop Up.

Per info: info@ilcircolodegliscrittori.it