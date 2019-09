A Cervia inaugurata la mostra Hobby e Creatività

Venerdì 20 settembre alla presenza dell’assessore al volontariato Bianca Maria Manzi, è stata inaugurata la mostra Hobby e Creatività alla Sala Rubicone di Cervia. Sono almeno 20 anni che Cervia è la sede di questa particolare iniziativa che raggruppa non solo pensionati, ma anche giovani che vogliono mettere in mostra i propri lavori. C’è chi crea sculture con le conchiglie, chi decora il vetro e la porcellana, chi dipinge oggetti e chi lavora il ferro artigianalmente. Gli oggetti esposti non sono in vendita, ma si possono ammirare nella loro peculiarità.

I partecipanti di questa edizione sono 9: Gualtiero Benazzi, Dalida Fanti, Caide Casadio, Antonio Desolda, Graziella Maestri, Mario Milandri, Guidi Paola, Candoli Nello e Tina Tomeo. La partecipazione alla mostra è stata allargata da Cervia ai territori vicini per ampliare le conoscenze e le relazioni personali. La mostra, che è aperta fino a domenica 29 settembre ed è organizzata dai Servizi alla Persona con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile e dello Sportello dei Cittadini Attivi, è un’occasione per socializzare e per scoprire nuove tecniche di lavorazione, prendere spunti e ricevere stimoli diversi.

Per partecipare alle prossime edizioni, ci si può rivolgere agli uffici dei Servizi alla Persona.