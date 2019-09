Bagnacavallo, nasce Opera Lab, un modo nuovo, dinamico e coinvolgente per avvicinare la musica ai giovani

A Bagnacavallo Accademia Bizantina dà vita a Opera Lab, un modo nuovo, dinamico e coinvolgente per avvicinare e far appassionare i più giovani allo straordinario repertorio della musica classica. I laboratori – rivolti a tutti i ragazzi e le ragazze tra gli 8 e i 16 anni che stanno compiendo un percorso di studi musicali – partono il 13 ottobre.

Per poter fruire con godimento del repertorio classico, la conoscenza è imprescindibile. Per questo Opera Lab, il nuovo progetto di Accademia Bizantina, offre un percorso ricco di attività musicali e di relazione, che attraverso la condivisione, il gioco e lo studio, porta i partecipanti a scoprire e amare i tesori della musica classica. Ogni modulo di Opera Lab ha un tema e si conclude con l’uscita a teatro, tutti insieme, per assistere allo spettacolo studiato.

Durante i laboratori verranno proposte varie attività musicali attive e ricettive: studio e interpretazione delle partiture (brani solistici – orchestrali – corali); conoscenza delle trame e dei personaggi; approfondimento della vita dei compositori; ascolto guidato dei brani.

Ma oltre allo studio, individuale e d’assieme, grande spazio verrà dato allo sviluppo delle relazioni interpersonali e all’espressione di sé, attraverso giochi e attività che permettono a ogni ragazzo di far emergere la propria personalità umana e musicale all’interno del gruppo.

A chi è rivolto?

Opera Lab è rivolto a tutti i ragazzi e le ragazze tra gli 8 e i 16 anni che stanno compiendo un percorso di studi musicali. Ogni laboratorio – tenuto da Alice Bisanti e Valeria Montanari – può accogliere un massimo di 20 partecipanti e si svolgerà a Bagnacavallo, presso la sede di Accademia Bizantina, in via F.lli Bedeschi 9. Le recite e i concerti avranno invece luogo al Teatro Alighieri di Ravenna o al Teatro Fabbri di Forlì, a seconda del laboratorio.

Programma Opera Lab 2019/2020

Aida di G. Verdi

Laboratori (dalle 15.30 alle 17.30)

Domenica 13 ottobre 2019

Domenica 20 ottobre 2019

Domenica 27 ottobre 2019

Uscita a teatro

Giovedì 31 ottobre ore 15.00 – Teatro Alighieri di Ravenna

Serse di Händel

Laboratori (dalle 15.30 alle 17.30)

Giovedì 2 gennaio 2020

Venerdì 3 gennaio 2020

Sabato 4 gennaio 2020

Uscita a teatro

Giovedì 8 gennaio ore 15.00 – Teatro Alighieri di Ravenna

Vivaldi – Concerti per archi e viola d’amore

Laboratori (dalle 15.30 alle 17.30)

Sabato 22 febbraio 2020

Sabato 29 febbraio 2020

Sabato 7 marzo 2020

Uscita a teatro

Venerdì 13 marzo ore 20.30 – Teatro Fabbri di Forlì

Quota di partecipazione

Euro 120 per un laboratorio; 235 per 2 laboratori; 350 per 3 laboratori. La quota, non rimborsabile, comprende: la partecipazione ai laboratori, i materiali didattici, un biglietto di ingresso a teatro. Iscrizioni fino a esaurimento posti. Per effettuare l’iscrizione è necessario scaricare la scheda di iscrizione dal sito accademiabizantina.com e inviarla compilata insieme alla ricevuta del pagamento a mezzo bonifico bancario a alicebisanti@accademiabizantina.it

Per informazioni contattare: 0545/61208.