Faenza, successo di pubblico al complesso ex Salesiani e al Teatro Masini per “Il Post Talk”

Aule piene fin dal mattino a Faventia Sales-Complesso ex Salesiani e Teatro Masini gremito di pubblico. La prima edizione de “Il Post Talk” di sabato 21 settembre a Faenza ha segnato un netto successo per l’appuntamento organizzato dal giornale online il Post, diretto da Luca Sofri.

Tante sono infatti state le persone che per tutta la giornata hanno partecipato ai diversi incontri sull’attualità proposti dal ricco programma dell’evento, con posti a sedere esauriti, gente fino alla soglia della porta e persone sedute per terra per ascoltare i relatori all’interno di un Complesso ex Salesiani davvero pieno di pubblico.

Dalle 10 a sera inoltrata si sono alternati numerosi incontri, rassegne stampa e spettacoli su diversi temi: dalla campagna elettorale negli Usa al mondo dell’informazione, passando per le multinazionali di provincia e le imprese del Milan di Sacchi. Tanti anche gli ospiti presenti, come il fumettista Gipi, il sindaco di Bergamo Giorgio Gori, la giornalista e inviata Rai Eva Giovannini, l’astrofisico Amedeo Balbi, l’esperta di digitale e marketing Alessandra Farabegoli e la linguista Vera Gheno. La giornata di appuntamenti si è poi conclusa al Teatro Masini con lo spettacolo “L’Amaca di domani” del giornalista e autore Michele Serra, dedicato alla sua celebre rubrica su la Repubblica.

L’iniziativa è stata organizzata da il Post con il patrocinio del Comune di Faenza e il supporto tecnico dell’agenzia di PR WAP srl. Si ringraziano per il sostegno e la collaborazione Faventia Sales e Confcooperative. Un ringraziamento particolare alle aziende che hanno deciso di sostenere l’iniziativa: Caviro, In Piazza, Gemos, La Bcc ravennate, forlivese e imolese, Agrisol, Cofra, In Cammino, E-workafè e Coop Alleanza e IF – Imola Faenza Tourism Company. Si ringrazia Gemos per aver messo a disposizione degli ospiti l’apericena presso il Bistrò Rossini.