Un pomeriggio di letture alla biblioteca di Cervia per il Bibliopride 2019

L’Associazione Italiana Biblioteche promuove l’ottava edizione del Bibliopride, la Giornata nazionale delle Biblioteche. Nella settimana dal 23 al 28 settembre le biblioteche del territorio nazionale organizzeranno eventi dedicati alla promozione della lettura per l’infanzia.

Nell’anno dei festeggiamenti dei 20 anni di Nati per Leggere, il programma di promozione della lettura tra le bambine e i bambini nella fascia di età 0-6 anni, il Bibliopride 2019 si concentra sul ruolo fondamentale delle biblioteche per avvicinare i più piccoli alla lettura, ponendole al centro di un sistema virtuoso come il presidio per eccellenza dedicato alla promozione della lettura.

Per l’occasione la Biblioteca di Cervia organizza per martedì 24 settembre alle ore 16,30 un pomeriggio di letture e laboratorio per i più piccoli, insieme a Manuela Mapelli, della libreria Bubusettete di Cervia, illustratrice per bambini. Il tema è “La casa dei libri”. I bambini potranno ascoltare le storie e realizzare la loro casina.

Per informazioni: Biblioteca di Cervia, tel. 0544-979384.