Gal Delta 2000, progetto Innocultour: il Musa di Cervia alla fiera Wte Unesco di Roma

Si è tenuto nei giorni scorsi a Hvar, in Croazia, il meeting conclusivo finale del progetto “Innocultour – Innovazione e promozione del patrimonio culturale dell’Adriatico come driver per lo sviluppo turistico”, finanziato dal programma Interreg Italia-Croazia.

L’occasione è stata utile per fare il punto sulle attività realizzate e sui risultati ottenuti: nei 18 mesi di progetto, i territori coinvolti hanno avuto la possibilità di innovarsi con tecnologie multimediali e allestimenti virtuali per raccontare le tradizioni, le curiosità storiche e le eccellenze naturalistiche dei territori coinvolti.

Nel Delta emiliano-romagnolo gli interventi si sono concentrati in particolar modo nei Musei di Mesola e Cervia (Musa) e al centro visite delle Saline i Cervia, senza tralasciare interventi di promozione del territorio del Delta del Po in generale, come la realizzazione di materiale promozionale e la realizzazione del video “In viaggio nel Delta del Po” che consente un tour virtuale alla scoperta del Delta. A breve sarà organizzato un evento per la presentazione pubblica degli interventi che hanno coinvolto il territorio del Delta.

Il progetto Innocultour si concluderà a fine settembre: nel frattempo dal 26 al 28 settembre prossimi, DELTA 2000 e i partner di progetto – insieme con rappresentanti di tour operator locali – parteciperanno alla Fiera World Tourism Event WTE UNESCO nella splendida cornice di Palazzo Venezia a Roma, per promuovere la Destinazione Delta del Po e le sue eccellenze.

Innocultour coinvolge, oltre Delta 2000 in qualità di capofila, anche la Regione Molise, la Regione Veneto, l’Agenzia di Sviluppo della Contea Dalmazia di Spalato e il Museo di Storia Naturale di Rijeka.