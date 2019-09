I buskers pronti ad invadere il centro di Faenza. Modifiche alla viabilità

Sono tante le modifiche alla viabilità programmate in città nel week end in occasione della quinta edizione di “Buskers Faenza”, la manifestazione promossa dalla sezione faentina della Croce Rossa italiana.

Dalle 14 di sabato 28 settembre 2019 sino alle 24 di domenica 29 settembre saranno infatti vietate la circolazione e la sosta in tutte le seguenti strade: piazza del Popolo, piazza della Libertà, via Severoli (da via Nazario Sauro a piazza della Legna), corso Matteotti (da piazza del Popolo fino a via Nazario Sauro), via Torricelli (da piazza del Popolo a via Marescalchi), piazza Martiri della Libertà (da via Marescalchi a Palazzo Podestà), corso Saffi (da piazza del Popolo a via Marescalchi), corso Mazzini (da piazza del Popolo fino all’incrocio con via Cavour-corso Baccarini), vicolo Pasolini, via Bertolazzi, via Zanelli (il tratto da via Ughi a corso Mazzini), via Pistocchi e piazza Nenni.

Inoltre, doppio senso di circolazione per i soli residenti in via Barbavara, via Zanelli (da via S.Maria dell’Angelo a via Ughi), via Ughi, via Santo Stefano, via Fanino Fanini (da corso Mazzini a via XX Settembre), via San Filippo Neri e via Borsieri.