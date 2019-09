“Più salute meno antenne”. A Ravenna incontro pubblico del Gruppo misto sui rischi della tecnologia 5G

Giovedì 26 settembre, alle ore 20.30, alla sala Buzzi di viale Berlinguer, n. 11,è in programma un incontro pubblico con ospite e relatrice la dottoressa Elisabetta Saviotti, referente per il movimento STOP5G ROMAGNA, che sarà introdotta dal consigliere comunale del Gruppo misto Emanuele Panizza, spiegherà le ragioni per le quali deve essere applicato il principio di precauzione prima di procedere ad utilizzare la tecnologia 5G, a giudizio di vari esperti potenzialmente assai pericolosa per la salute umana e animale.