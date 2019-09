Ravenna, proiezione della versione integrale del film-concerto Woostock per SoundScreen Film Festival

Martedì 24 settembre, al centrale Palazzo del Cinema e dei Congressi (in Largo Firenze 1) a Ravenna, SOUNDSCREEN FILM FESTIVAL – dal 21 al 28 settembre – tra i pochissimi festival in Italia e nel mondo dedicati a Cinema e Musica, presenta una serata speciale.

Alle ore 20.30 verrà proiettato, nella sezione Born ’69 del Festival, pellicole che compiono 50 anni, la versione integrale del film-concerto Woostock – tre giorni di pace, amore e musica di Michael Wadleigh. Quasi mezzo milione di giovani si riunirono il 21 agosto 1969 intorno alla fattoria di Max Yosgur, a 80 km da Woodstock (New York), per un concerto di 16 ore di musica rock, folk e pop (sul palco Joan Beaz, Joe Cocker, Crosby, Stills & Nash, Santana, Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Who…) che divenne una celebrazione della musica, della pace, delle droghe e del libero amore. Ai numeri musicali si alternano – anche con la tecnica dello split-screen – scene di vita all’aperto e interviste, girate da numerosi operatori. Grazie a un sapiente montaggio cui collaborò anche Martin Scorsese, è una cronaca audiovisiva che sa rendere anche il senso fisico di quell’evento irripetibile. Il film ha vinto nel 1971 il Premio Oscar al Miglior Documentario. La proiezione è in collaborazione con MEI – Meeting degli Indipendenti di Faenza.

SoundScreen Film Festival è diretto da Albert Bucci, organizzato dall’Associazione Culturale Ravenna Cinema in convenzione con il Comune di Ravenna – Assessorato alla Cultura, con il contributo del MIBAC – Ministero per i Beni e le Attività Culturali, della Regione Emilia-Romagna e della Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna.

Tutti gli appuntamenti SoundScreen 2019 – dalle proiezioni agli eventi satellite (in collaborazione con Bronson Produzioni) – sono ad ingresso gratuito.