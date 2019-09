Al Caffè Letterario di Lugo, con Enrico Franceschini riprende la rassegna di incontri culturali

Ricominciano giovedì 26 settembre gli incontri del Caffè letterario di Lugo, giunti quest’anno alla XVI edizione. Giovedì il primo incontro all’Hotel Ala d’Oro di Lugo (ore 21) è con Enrico Franceschini e il suo libro “Bassa marea” (Rizzoli, 2019). Presentazione a cura di Daniele Serafini.

Tanti gli appuntamenti in calendario in questo primo trimestre autunnale di programmazione che toccheranno come sempre i più svariati temi culturali: dalla storia alla narrativa, dall’attualità alla musica, dalla poesia all’arte. Senza dimenticare le serate musicali conviviali a tema e le letture collettive dei grandi classici della letteratura.

La rassegna è stata presentata in conferenza stampa martedì 24 settembre nella sede dell’hotel Ala d’oro. Per l’occasione erano presenti l’assessora alla Cultura del Comune di Lugo Anna Giulia Gallegati, i curatori della rassegna Patrizia Randi e Claudio Nostri e l’art director della rassegna Carmine Della Corte.