Giornate del Patrimonio. Promosse da RavennAntica e Comune di Ravenna

Tornano a grande richiesta, per l’anno scolastico 2019/2020, Le Giornate del Patrimonio.

Si tratta di percorsi volti alla conoscenza dei beni artistici, monumentali e musivi di Ravenna e alla sperimentazione delle tecniche per la creazione del mosaico. Gli itinerari sono realizzati da RavennAntica in collaborazione con il Comune di Ravenna e rivolti alle Scuole del territorio.

La proposta formativa, in programma nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2019, è suddivisa in moduli ed è indirizzata all’ultimo anno della scuola dell’Infanzia, alle scuole Primarie, Secondarie di 1° e 2° grado. Ogni modulo è suddiviso in momenti teorici e pratici: si visitano i principali monumenti della città, dove si approfondisce la conoscenza storica e artistica del nostro patrimonio, con particolare attenzione alla tecnica musiva e alla storia del mosaico.

Il percorso è completato dall’attività laboratoriale, durante la quale gli alunni hanno la possibilità di vedere gli strumenti e i materiali utilizzati dal mosaicista e realizzare, infine, il loro mosaico. Gli elaborati eseguiti rimangono agli alunni al termine dell’attività.

Con le Scuole interessate possono essere programmati moduli specifici mirati all’integrazione con la progettazione delle Scuole e si possono confezionare percorsi di visita con monumenti a scelta.

Il progetto è sostenuto dal Comune di Ravenna e il contributo economico richiesto alle scuole è relativo ai soli materiali utilizzati. Ogni classe avrà diritto a 2 gratuità utilizzabili a discrezione delle insegnanti.

I moduli si differenziano per la durata e possono essere riassunti in:

Modulo A

Durata: mattina e pomeriggio oppure due mattine

Svolgimento: Visita guidata alla Basilica di San Vitale, al Mausoleo di Galla Placidia e alla Domus dei Tappeti di Pietra. Visita guidata al Museo Tamo e laboratorio di mosaico durante il quale si realizza una copia tratta dal ricco repertorio ravennate.

Modulo B

Durata: mattina e pomeriggio oppure due mattine

Svolgimento: Visita guidata al Battistero degli Ortodossi, al Battistero degli ariani e alla Basilica di Sant’Apollinare Nuovo. Visita guidata al Museo Tamo e laboratorio di mosaico, durante il quale si realizza una copia tratta dal ricco repertorio ravennate.

Modulo C – Classe

Durata: una mattina

Svolgimento: Visita guidata alla Basilica di Sant’Apollinare in Classe, al Museo Classis Ravenna e laboratorio di mosaico durante il quale si realizza una copia tratta dal ricco repertorio della Basilica.

Modulo D – Classe

PERCORSO PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA (sezione di 5 anni)

Durata: una mattina

Svolgimento: Visita guidata al Museo Classis Ravenna e laboratorio di mosaico, durante il quale si realizza una copia tratta dai reperti musivi del Museo. Si tratta di un percorso semplificato e adattato alla Scuola dell’Infanzia, dove trovano spazio anche il gioco e la creatività.

Modulo D – Ravenna

Per la scuola dell’infanzia (sezione di 5 anni)

Durata: due mattine

Svolgimento: Visita guidata alla Basilica di San Vitale e al Mausoleo di Galla Placidia. Laboratorio di mosaico presso il Museo Tamo durante il quale si realizza una copia tratta dal ricco repertorio ravennate. Si tratta di un percorso semplificato e adattato alla Scuola dell’Infanzia, dove trovano spazio anche il gioco e la creatività.

Per Info e prenotazioni

LARA – LABORATORI DIDATTICI DI RAVENNANTICA presso Museo Tamo – Complesso di San Nicolò, Via Rondinelli 2 – Ravenna – Tel. 0544 213371 int 2 – lara@ravennantica.org – www.ravennantica.it

Apertura dal lunedì al venerdì

Orari 9 – 13

Quota € 4 ad alunno per le scuole del Comune di Ravenna – € 14 ad alunno per scuole fuori dal Comune di Ravenna