Ravenna Mosaico 2019. Il Purgatorio di Dante ispira le opere di mosaicisti di 17 nazioni

L’Associazione Internazionale Mosaicisti Contemporanei (AIMC), unica nel suo genere, nata a Ravenna nel 1980 per volontà di Isotta Fiorentini Roncuzzi e di Peter Fischer, annovera oggi 201 soci provenienti da 43 paesi del mondo. Fin dalla prima edizione di Ravenna Mosaico (2009) l’AIMC ha partecipato con la rassegna denominata OPERE DAL MONDO, portando a Ravenna mosaicisti provenienti da tutte le parti del pianeta. La mostra costituisce un punto di riferimento costante ed è uno degli eventi internazionali della Biennale del Mosaico di Ravenna.

Opere dal Mondo ha lo scopo di mostrare la produzione artistica attuale proveniente da paesi e culture differenti. Quest’anno, in vista del 700° anno della morte di Dante Alighieri, l’AIMC contribuisce inserendo nel bando del concorso un verso del Purgatorio su cui ispirarsi. Si è voluto vedere come i mosaicisti provenienti da più paesi possano interpretare la Divina Commedia. Hanno partecipato alla mostra/concorso 75 autori, la commissione preposta ha selezionato 35 opere, provenienti la 17 paesi del mondo.

La rassegna sarà inaugurata sabato 5 ottobre (Notte d’Oro) alle ore 17,30 presso Palazzo Rasponi dalle Teste, nell’ambito appunto della Biennale di Mosaico Contemporaneo Ravenna Mosaico. Le opere saranno in mostra fino al 24 novembre, con apertura quotidiana tranne il lunedì.

I mosaicisti hanno tratto ispirazione dai seguenti versi di Dante: Purgatorio, Canto XXVIII – versi 52-57

“Come si volge, con le piante strette / a terra e intra sé, donna che balli, / e piede innanzi piede a pena mette, / volsesi in su i vermigli e in su i gialli / fioretti verso me, non altrimenti / che vergine che li occhi onesti avvalli”.

Dante incontra Matelda nella pineta di Classe, è separato da lei solo da un purissimo ruscello e la vede come donna che balla mettendo leggermente un piede davanti all’altro, si ferma, si volge verso Dante offrendogli un mazzo di piccoli fiori rossi e gialli appena raccolti, ma subito abbassando verginalmente gli occhi belli.

GLI ARTISTI DI OPERE DAL MONDO

Giovanni Alvich (Italia), Harriet Backer (Norvegia), Domenico Bindi (Italia), Kina Bogdanova (Bulgaria), Monika Capol (Svizzera), Daniela Caravita (Italia), Martin Cheek (Regno Unito), Silvia Colizzi (Italia), Susan Coombs (Usa), Tiziana Del Vecchio (Italia), Thomas Denker (Germania), Orodé Deoro (Italia), Tanya Dubouskaya (Bielorussia/Russia), Eman Elbana (Egitto), Eftychia Finou (Grecia), Nestor Garramone (Spagna), Elaine M. Goodwin (Regno Unito), Sophie Gounari (Grecia), Iliya Iliev (Bulgaria), Elle Kannike (Estonia), Karolina Kawall (Brasile), Joanna Kessel (Regno Unito), Elena Kirillova (Russia), Artemis Klitsi (Grecia), Irina Kuchmenko (Russia), Marie-Odile Laurent (Francia), Franc Paci (Albania), Dimitrios Panais (Grecia), Lydia Papadopoulou (Grecia), Michele Picone (Italia), Alessandra Rota (Italia), Magda Roumelioti (Grecia), Simona Rukuizaite (Lituania), Virna Valli (Italia), Vasilis Vamvoukas (Grecia).