Settembre Santalbertese 2019: proseguono iniziative promosse dall’Associazione Amici di Olindo Guerrini

Proseguono anche in questo fine settimana di inizio autunno le iniziative promosse dalla Associazione “Amici di Olindo Guerrini” nell’ambito del Settembre Santalbertese 2019, in continuità con la propria missione di promozione della cultura del territorio. Si comincia a partire da venerdì 27 settembre alle ore 20,45 a Casa Guerrini, via O Guerrini 60, con Sant’Alberto Awards, proiezione e racconto del progetto sul Festival della creatività nel mondo. Questa estate, a luglio, i cittadini di Sant’Alberto hanno valutato le migliori campagne pubblicitarie del mondo, premiate al Festival di Cannes 2019. Presentano i creativi del ADVengers Group che hanno realizzato il Progetto.

Si prosegue poi sabato 28 settembre alle ore 17,30 sempre a Casa Guerrini, via O Guerrini 60, con “Poeti senza museruola. Storia di Giobbe di Marco Balossardi”, presentazione del primo volume della Collana di Studi e testi “Le maschere di Olindo”, Edizioni Emil, di Odoya, Bologna 2018. Il riferimento è alla famosa burla letteraria “Il Giobbe” di Olindo Guerrini e Corrado Ricci. Introduce Giuseppe Bellosi, saranno presenti l’autore Saverio Vita e i collaboratori del Centro Studi “Laboratorio Guerrini” dell’Università di Bologna.

Infine domenica 29 settembre alle ore 17,30, questa volta al Museo NatuRa, Via Rivaletto 25, con “Volando sul Delta in Bicicletta attraverso la Storia”, il contributo del giornalista saggista ravennate Piero Barberini (1951-2018) alla valorizzazione turistica dell’area ravennate. Un’occasione per ricordare un grande studioso, ma anche un grande amico di Sant’Alberto. Ne parlano gli amici. L’incontro sarà accompagnato dalla lettura di brani tratti dai libri di Barberini e dalla proiezione di foto e filmati.