Festa di San Michele a Bagnacavallo: il programma di venerdì 27 settembre

La seconda giornata della Festa di San Michele di Bagnacavallo, venerdì 27 settembre, inizia alle 18 con l’allestimento del mercato della festa nel centro storico della città e via via con l’apertura degli spazi espositivi, delle osterie e dei punti ristoro, fra appuntamenti musicali, di teatro e per bambini.

Alle 18 nella sala delle Capriate dell’ex convento di San Francesco andrà in scena la prima rappresentazione della performance di teatro partecipato realizzata dal Collettivo Yah! nell’ambito del progetto You Are Here, che ha visto i ragazzi del collettivo impegnati nelle ultime due settimane a raccogliere storie e aneddoti dai cittadini bagnacavallesi. I racconti sono stati trasformati in uno spettacolo teatrale, in programma il 27, 28 e 29 settembre con repliche alle 18, 19 e 20 (massimo 20 spettatori a replica, prenotazioni scrivendo a collettivoyah@gmail.com). Sarà inoltre possibile ascoltare la voce dei bagnacavallesi in un tour audioguidato grazie ai totem che si potranno incontrare passeggiando per la città (da ascoltare tramite cellulare con QR code).

Prenderanno poi il via dal Giardino dei Semplici gli appuntamenti di San Michele dei bambini. Alle 18 i Clerici Vagantes (nella foto sotto) proporranno musica, giocoleria, trampoli e magie, mentre alle 20.30 andrà in scena Acido Desossiribonucleico, spettacolo realizzato dai ragazzi del corso adolescenti di Bagnacavallo della Scuola Teatro La Bassa.

Clou della serata sarà il concerto in piazza della Libertà, che vedrà il primo evento del progetto Il ritmo del viaggio, pensato da Comune e Festival Strade Blu per la Festa di San Michele. Alle 21.15 saliranno sul palco Marco Zanotti e i Cucòma (nella foto sotto) in versione Gran Combo, ospite il percussionista africano Sourakhata Dioubate. Sarà un concerto tutto da ballare per la band che prende il nome dalla caffettiera in ebollizione: le qualità di caffè, provenienti soprattutto da America Latina e Africa, rappresentano le diverse esperienze sonore e artistiche che il polistrumentista e compositore Zanotti ha macinato nei suoi vent’anni di carriera.

Ci sarà poi un ricco programma di mostre, a partire dalle due allestite al centro culturale Le Cappuccine: Albrecht Dürer – Il privilegio dell’inquietudine al Museo Civico e La geografia del viandante alla Biblioteca Taroni. E poi osterie e punti gastronomici, animazioni e incontri. Saranno visitabili le tredici location di Interno 5 e si potrà assistere ai Racconti sulla soglia presentati da La Bottega dello Sguardo nella sede di via Farini 23, con inizio alle 20.30. Tutte le sere della festa, dalle 21 alle 23, nel cortile di Palazzo Vecchio si potrà assistere alla proiezione del film muto Le voyage dans la lune, il capolavoro di Georges Mèliés del 1902.

Per quanto riguarda la musica, il concerto in piazza sarà preceduto alle 20.15 da La musica che ci unisce, concerto per organo e brani eseguiti dalla Corale Bagnacavallese Ebe Stignani presso la Collegiata di San Michele.

All’ex convento di San Francesco tornerà San Michele Off. Ospite della serata sarà Bradley Zero, dj inglese conosciuto a livello mondiale per essere tra i fondatori di Boiler Room e per la sua etichetta Rhythm Section, punto di riferimento per il nuovo volto contemporaneo della musica house influenzata da suggestioni funk, jazz e soul. Il live di Bradley Zero, in programma nel chiostro, sarà preceduto dal djset di Talking Plants.

La Festa di San Michele è organizzata dal Comune di Bagnacavallo con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna. Il programma è frutto dell’impegno dei volontari, delle associazioni, delle imprese private e cooperative, degli operatori economici e sociali e della parrocchia.

Per informazioni e programma completo della Festa di San Michele: 0545 280889 – www.festasanmichele.it – info@festasanmichele.it

LA FESTA, L’EUROPA E I GEMELLAGGI CON NERESHEIM E STONE

Bagnacavallo celebra quest’anno due importanti anniversari: venticinque anni di gemellaggio con la città tedesca Neresheim e quindici anni di patto di amicizia con l’inglese Stone. In occasione della Festa di San Michele 2019, associazione Amici di Neresheim e Comune di Bagnacavallo presenteranno il progetto All together for Europe – Twinning meeting in Bagnacavallo, elaborato e co-finanziato nell’ambito del programma Europe for Citizens. Delegazioni di Neresheim (Germania), Aix-en-Othe (Francia), Strzyzow (Polonia), Stone (Regno Unito) e Radauti (Romania) saranno presenti durante la festa e parteciperanno a incontri, mostre ed eventi ai quali tutti i cittadini bagnacavallesi sono invitati.

In particolare, sabato 28 settembre alle 11 in piazza della Libertà verranno celebrati i due anniversari con Neresheim e Stone in una cerimonia pubblica dove saranno ricordate la condivisione di tanti progetti e le relazioni di amicizia nate in questi anni. Interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle delegazioni straniere. Durante la celebrazione verranno eseguiti interventi musicali a cura della banda di Neresheim e dall’associazione musicale Doremi.

Durante la Festa di San Michele sono inoltre previsti molti eventi e spettacoli che avranno al centro la condivisione delle diverse culture europee. Sabato 28 la cerimonia pubblica sarà preceduta, alle 10, da C’era una volta… racconti dal mondo, presso la biblioteca comunale Taroni, dove nell’ambito del progetto Nati per leggere saranno lette, nelle diverse lingue, storie europee delle città partner, per favorire la conoscenza e lo scambio, a cura delle associazioni Comunicando e Amici di Neresheim.

Si proseguirà alle 16 con l’Aperitivo Europeo: Salotto delle Culture, un incontro fra le delegazioni dei paesi partner e la cittadinanza bagnacavallese presso il Giardino dei Semplici, per un confronto su temi di interesse comune. Ci sarà inoltre un momento di spettacolo con i musicisti e i ballerini francesi del gruppo della regione Champagne-Ardenne Les Ribocortins e il gruppo folcloristico di Radauti.

Con Note europee in tour a Bagnacavallo la banda tedesca Musikverein Nattheim (sabato 28, ore 15.30), il gruppo folcloristico francese Les Ribocortins e il gruppo folcloristico di Radauti (domenica 29, ore 15.30) allieteranno gli ospiti della casa residenza anziani F.lli Bedeschi e si esibiranno poi presso l’albergo Antico Convento San Francesco.

Domenica 29 alle 10 si terrà in piazza della Libertà il concerto della banda Musikverein Nattheim diretta da Peter Schröppel. È previsto inoltre un breve percorso artistico e culturale nel centro storico, illustrato in lingua francese, inglese e tedesca per i partner europei e per chi vuol far pratica in lingua. La partecipazione è gratuita, con partenza dalla Torre civica in piazza della Libertà, alle 9. Nel pomeriggio sarà proposto il percorso A spasègg par Bãgnacavàl, aperto a tutti coloro che vogliono approfondire la conoscenza della città con partenza dal Museo Civico delle Cappuccine alle 16 (è gradita la prenotazione al 349 6395381 oppure ad ass.comunicando@gmail.com).

In occasione del progetto All together for Europe – Tutti insieme per l’Europa, durante la Festa di San Michele saranno visitabili le mostre fotografiche Viaggio di sola andata di Claudia Merighi presso la sacrestia della chiesa di San Francesco, a cura dell’associazione Help for Family onlus; Immagini migranti presso lo scalone del Municipio; Le Madri Fondatrici dell’Europa ideata da Maria Pia di Nonno presso la sede dell’associazione Amici di Neresheim, in via Mazzini 120.

Dal 25 al 30 settembre, infine, in piazza della Libertà 30/a si svolgerà una mostra-mercato di artigianato tipico della Romania, a cura di Help for Family onlus.