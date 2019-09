Musica in Salina a Cervia: live di Arturo Stalteri accompagnato dalla fisarmonica di Simone Zanchini

Sabato 28 settembre alle ore 17 la Salina di Cervia sarà animata dalla musica del duo “Invenzione a due voci”, con la conduzione di Arturo Stalteri e l’accompagnamento di Simone Zanchini alla fisarmonica, nell’ambito della rassegna musicale “Le Voci del Delta” organizzata per il terzo anno consecutivo da Entroterre Festival e dalla Scuola Musicale di Bertinoro, con la collaborazione di Atlantide.

Lo studio e l’esperienza di Stalteri uniti all’interpretazione insolita e personale della fisarmonica di Zanchini creeranno un’atmosfera unica, con l’esaltazione delle possibilità timbrico – espressive dello strumento. La partecipazione al concerto è gratuita. Durante la giornata dal Centro Visite partiranno anche alcune escursioni per visitare la Salina di Cervia in passeggiata, in barca elettrica e al tramonto. La prenotazione è obbligatoria e le escursioni sono a pagamento. Per maggiori informazioni: 0544 528710 – 529260. Per la prenotazione delle visite guidate: 0544 973040.

Arturo Stalteri, romano, ha composto musica per cinema, teatro e balletto. Dopo aver suonato con i Pierrot Lunaire, gruppo che, nella seconda metà degli anni ’70, seppe mediare tra rock e classicismo, iniziò una carriera come solista. Il suo ultimo lavoro (gennaio 2018) si intitola “Low & Loud”, e le sue composizioni appaiono in numerose raccolte e compilation. Ha al suo attivo concerti in Italia, Svizzera, Inghilterra, Germania e Ungheria. Come critico musicale è attualmente la voce di “Primo Movimento”, “Il Concerto del Mattino” e “Qui Comincia”, per Rai Radio 3. Franco Battiato lo ha voluto nel 2004, come conduttore e musicista, nel suo primo programma televisivo, “Bitte, keine Réclame”. Lo stesso Battiato gli ha offerto nel 2005 un ruolo nel film “Musikanten”, presentato alla 62.ma Mostra del Cinema di Venezia, e lo ha coinvolto, nel 2014, nella stesura del documentario “Attraversando il Bardo”. Arturo Stalteri ha inoltre collaborato, tra gli altri, con David Sylvian, Sonja Kristina, Rino Gaetano, Carlo Verdone e Grazia Di Michele. Molti dei suoi lavori sono stati ripubblicati in Giappone e in Sud Corea.

Simone Zanchini. La ricerca che Zanchini persegue da tanti anni veste la fisarmonica di un abito insolito e personale dove vengono esaltate le possibilità timbrico-espressive dello strumento al di là di ogni genere o stile. Ai momenti di improvvisazione estemporanea si alternano composizioni originali dello stesso Zanchini e brani di grandi compositori quali: George Gershwin, Charlie Parker, Duke Ellington, Astor Piazzolla, il tutto magistralmente miscelato da un flusso creativo-improvvisativo continuo e sempre ispirato.

“Sono sempre stato convinto che certi ronzii sonori che albergano nel nostro cervello sono solo nostri, magnificamente unici, trasmettibili solo attraverso le emozioni dell’improvvisazione e percepibili soltanto se si è armati di una buona “disponibilità”. Viviamo in un’epoca che sembra avere particolarmente bisogno di linguaggi riconosciuti e riconoscibili e di coloro che io chiamo riproduttori di stili. Ecco!… questo affrancarsi dal codice è il tentativo coraggioso e qualche volta rischioso di questo Solo. Un lavoro per di più espresso con la fisarmonica, strumento tra i più connotati e fortemente radicati nella musica riconoscibile.”