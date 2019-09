Ravenna. Al PR 2 “I colori dell’Asia” di Ania Baldoni: 31.380 km senza aereo tra Europa, Asia e Oceania

Apre venerdì 27 e sarà visitabile fino a domenica 29, al Palazzo Rasponi 2 di Ravenna, la mostra della fotografa Ania Baldoni dal titolo I colori dell’Asia, un racconto per immagini del viaggio di oltre 31mila chilometri, senza utilizzare l’aereo, che Baldoni ha intrapreso recentemente con un’amica. La fotografa sarà presente durante l’esposizione per tutte e tre le giornate.

Le foto esposte in questa occasione sono quelle relative alla parte asiatica del reportage, realizzato lungo il viaggio senza aerei dalle due ragazze che, zaino in spalla, sono partite da Senigallia (Ancona) e sono arrivate in Australia in 235 giorni.

Un viaggio lungo 31.380 km attraverso tre continenti e tredici paesi: Austria, Polonia, Russia, Mongolia, Cina, Vietnam, Cambogia, Thailandia, Malesia, Singapore, Indonesia, Timor Est e infine Australia. Un viaggio lento e intenso che ha permesso alle ragazze di vivere a stretto contatto con le culture locali, assaporando le loro tradizioni e le loro usanze.

Grazie proprio a questo viaggio la fotografa senigalliese Ania Baldoni ha potuto catturare momenti di vita quotidiana di popolazioni e culture estremamente diverse fra loro e la metamorfosi dei paesaggi che si susseguivano, cambiando continuamente nelle forme e nei più svariati colori.