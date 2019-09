Al chiostro di San Francesco di Cotignola un pomeriggio dedicato ai bambini

Sabato 28 settembre a partire dalle 16 nel chiostro della chiesa di San Francesco di Cotignola, in via San Francesco 15, ci sarà il quarto e ultimo appuntamento della rassegna “Il chiostro aperto”, con un pomeriggio interamente dedicato ai bambini.

Si comincia con un laboratorio creativo per bambini per la costruzione di segnalibri personalizzati a tema con il libro, a cura di Vania Bellosi. Alle 17 è prevista la merenda per i bambini partecipanti, mentre alle 17.30 inizia la lettura del libro La piccola aliena del pianeta 1p36. Una favola per siblings. Genitori. Educatori, con animazione a cura del Gruppo Teatro Acropolis. A seguire si faranno quattro chiacchiere con le autrici Roberta Zoli e Vania Bellosi.

Dal blog www.pianeta1p36.wordpress.com: “Roberta Zoli, laureata in Storia Contemporanea per pura passione, aspirante libraia ma segretaria. I libri sono sempre stati un punto di riferimento per me, sin da bambina. È anche grazie ai libri, o per colpa loro, che sono la donna di oggi. Scrivere invece è la mia terapia, perché i pensieri a volte pesano più dei chili di troppo e se non si possono scacciare, si possono però elaborare e rendere più leggeri. Da questa necessità è nato il blog, in cui scrivo della nostra vita con una piccola aliena, la nostra Franci, e con tutti i suoi amici e nemici. Alcuni speriamo di non doverli più nominare…soprattutto mister E”.

La serata sarà inoltre un’occasione per visitare la chiesa conventuale di San Francesco, che fu edificata grazie alla bolla di autorizzazione concessa da Papa Sisto IV il 6 giugno 1448 e consacrata nel 1495. Nella chiesa è conservato il corpo incorrotto del Beato Antonio Bonfadini, meglio noto come “Il Santo di Cotignola”. Si conservano all’interno affreschi, scampati miracolosamente alle distruzioni belliche oltre alla lunetta rappresentante la Pietà, parte originale di una pala, firmata dai Fratelli Zaganelli (XV secolo), ora nella galleria Brera a Milano.

L’iniziativa, a partecipazione libera, è organizzata da Acropolis in collaborazione con gli Amici della chiesa di San Francesco e il patrocinio e il contributo del Comune di Cotignola.

Per ulteriori informazioni scrivere a info@acropolis-cotignola.it, oppure visitare il sito www.acropolis-cotignola.it.