La festa di San Michele a Bagnacavallo entra nel vivo con concerti e spettacoli, anche per bambini

Entrerà nel vivo sabato 28 settembre a Bagnacavallo l’edizione 2019 della Festa di San Michele, che è stata inaugurata giovedì 26 presso il chiostro del centro culturale Le Cappuccine, alla presenza del sindaco Eleonora Proni e dell’assessore regionale al Turismo Andrea Corsini.

Il programma di sabato 28 partirà fin dal mattino con l’evento culmine del progetto europeo All together for Europe – Twinning meeting in Bagnacavallo, elaborato da Comune e associazione dei gemellaggi Amici di Neresheim e co-finanziato nell’ambito del programma Europe for Citizens.

Alle 11 in piazza della Libertà verranno celebrati i venticinque anni di gemellaggio con la città tedesca Neresheim e quindici anni di patto di amicizia con l’inglese Stone. In una cerimonia pubblica saranno ricordate la condivisione di tanti progetti e le relazioni di amicizia nate in questi anni.

Interverranno rappresentanti delle istituzioni e delle delegazioni straniere. Durante la celebrazione verranno eseguiti interventi musicali a cura della banda di Neresheim e dall’associazione musicale Doremi. Le delegazioni di Neresheim (Germania), Aix-en-Othe (Francia), Strzyzow (Polonia), Stone (Regno Unito) e Radauti (Romania) sono ospiti in città e stanno partecipando a incontri, mostre ed eventi.

La giornata proseguirà nel pomeriggio con il mercato di San Michele e il mercato dei prodotti tipici Di buono e di bello. Saranno visitabili le mostre e gli allestimenti in spazi pubblici e privati, in particolare Albrecht Dürer – Il privilegio dell’inquietudine al Museo Civico e La geografia del viandante alla Biblioteca Taroni; osterie, ristoranti e punti ristoro prepareranno le loro specialità.

Per San Michele dei bambini due saranno gli appuntamenti da non perdere. Alle 16 all’Arena Bimbi di piazzetta Carducci Fausto Giori presenterà Demenzio, spettacolo di teatro di strada e arte varia, mentre alle 17 e alle 20.15 andrà in scena al Teatro Goldoni Il sogno di tartaruga – Una fiaba africana, realizzato dalla compagnia Il Baule Volante a cura di Accademia Perduta/Romagna Teatri (info 0545 64330).

Sul palco centrale alle 21.15 proseguirà Il ritmo del viaggio, progetto musicale curato dal Festival Strade Blu per il Comune. La serata, dal titolo Mediterraneo Contemporaneo, sarà aperta dall’omonimo duo formato dal musicista di origini albanesi Redi Hasa al violoncello e da Rocco Nigro alla fisarmonica.

Presenteranno un repertorio dalle radici musicali che congiungono due sponde del Mediterraneo, evocando sonorità ancestrali che attingono dalla tradizione dei Balcani e del Sud Italia. Lo spazio scenico sarà arricchito dal gesto danzato dell’Emporio del Sale. Il concerto si chiuderà con un ritorno al folk e alle tradizioni del Sud Italia, raccontate dal trio Valzano-Presicce-Liverani.

Il concerto in piazza sarà preceduto alle 20.15 da Chi viaggia senza incontrare l’altro semplicemente si sposta, concerto di musica gospel del Coro Santiago’s di Imola presso la Collegiata di San Michele.

All’ex convento di San Francesco Magma, per San Michele Off, proporrà un djset nel chiostro con il dj francese Raphael Top Secret, mentre al piano superiore ci si potrà immergere nell’installazione Aqua.

Un piccolo spazio è dedicato anche al cinema con la proiezione, dalle 21 alle 23 nel cortile di Palazzo Vecchio, del film muto Le voyage dans la lune, il capolavoro di Georges Mèliés del 1902.

La Festa di San Michele è organizzata dal Comune di Bagnacavallo con il patrocinio e il contributo della Regione Emilia-Romagna. Il programma è frutto dell’impegno dei volontari, delle associazioni, delle imprese private e cooperative, degli operatori economici e sociali e della parrocchia.

Sponsor ufficiali dell’edizione 2019 della Festa di San Michele sono: La Cassa di Ravenna, Società Padana Energia Gas Plus, Orva, Calzaturificio Emanuela, Deco Industrie, Gruppo Hera.

Main sponsor della mostra dedicata a Dürer è Edison Stoccaggio; la realizzazione dell’evento è stata possibile grazie anche all’Art Bonus e per questo il Comune ringrazia la ditta Mixer di Villa Prati.

Per informazioni e programma completo della Festa di San Michele:

0545 280889 – www.festasanmichele.it – info@festasanmichele.it

Facebook e Instagram: Festa di San Michele