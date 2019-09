Week end tra Dante, mosaici e visite guidate con gli appuntamenti di RavennAntica

Per le celebrazioni di “Viva Dante 2019” sabato 28 settembre, al Museo Tamo, in via Rondinelli 2, la Fondazione RavennAntica propone due appuntamenti dedicati alla figura di Dante e al mosaico.

Alle 16 l’appuntamento è per i bambini dai 6 ai 12 anni con “E quindi uscimmo a riveder le stelle”, per ripercorrere il viaggio di Dante con la visita guidata alla sezione “Mosaici tra Inferno e Paradiso” e con il laboratorio di mosaico che riproduce una stella. A cura della sezione didattica di RavennAntica.

Tariffa: € 6 a partecipante (accompagnatori gratuiti). Prenotazione obbligatoria tel. 0544-213371 int. 1

Alle 16.30 visita guidata alla sezione “Mosaici tra Inferno e Paradiso” e laboratorio di mosaico con l’utilizzo di tessere di smalto e marmo. Attraverso un procedimento guidato i partecipanti realizzano un simbolo presente nelle raffigurazioni musive del patrimonio ravennate.

L’incontro è rivolto agli adulti. Attività gratuita inserita nel progetto “Ravenna per mano”. Prenotazione obbligatoria tel. 0544-213371 int. 1.

Proseguono anche le visite guidate del fine settimana “Alla scoperta del Parco Archeologico di Classe”:

MUSEO CLASSIS RAVENNA

sabato 28 e domenica 29 settembre ore 10.30 e 15

Per info e prenotazioni: tel. 0544 473717

BASILICA DI SANT’APOLLINARE IN CLASSE

sabato 28 e domenica 29 settembre ore 12 e 16.30

Per info e prenotazioni: tel. 0544 527308

ANTICO PORTO DI CLASSE

sabato 28 e domenica 29 settembre ore 11.30 e 16.30

Per info e prenotazioni: tel. 0544 478100

Tariffa a persona (escluso il biglietto di ingresso ai singoli siti): € 4 a sito.

Gratuito per bambini under 6 anni e sconti per famiglie.

Si consiglia la prenotazione.