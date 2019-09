A Faenza proiezione di The Addiction di Abel Ferrara per la rassegna I filosofi e il cinema

Che tipo di individui saremmo se ciascuno di noi assecondasse i suoi istinti più profondi e il desiderio di affermare la propria volontà su quella degli altri, in un crescendo di autodeterminazione e violenza? Questo è lo sfondo morale di The Addiction – Vampiri a New York (1995), capolavoro di Abel Ferrara scritto dalla sapiente penna di Nicholas St. John (ma mai distribuito nelle sale italiane), che verrà proiettato martedì 1° ottobre alle ore 20.00, al Cinema Europa di Faenza, in occasione del primo appuntamento autunnale della rassegna I filosofi e il cinema.

Una studentessa di filosofia (Lili Taylor), turbata dalla questione del male, mentre passeggia per una strada malfamata, viene aggredita da una prostituta, che le morde il collo nutrendosi del suo sangue, ma che, nello stesso istante, trasmette alla più giovane il morbo del vampirismo, che si fa metafora potente, poiché capace di fornire concretezza visiva ai temi trattati e ambientati in una cupa New York contemporanea, del nichilismo, dell’affermazione di sé e della volontà di potenza. Avrà inizio, a partire da questo evento insieme traumatico e rivelatore, la lenta discesa agli inferi della protagonista, che non potrà fare a meno di seguire il suo istinto di sopraffazione sugli altri e che sarà guidata, in questo percorso di dissoluzione, da un vampiro più esperto di lei, interpretato da un monumentale Christopher Walken.

Opera dichiaratamente filosofica, ricca di temi di natura morale e di espliciti riferimenti a Feuerbach, Kierkegaard, Nietzsche e alla teologia cristiana, The Addiction sarà il testo stimolo a partire dal quale gli esperti dell’Associazione Filò – Il filo del pensiero guideranno, dopo la proiezione del film, dei laboratori di dialogo filosofico, che ruoteranno attorno ai concetti di male, nichilismo, affermazione di sé, istintività, debolezza e piacere, antichi quanto la storia del pensiero e che, come tutte le grandi questioni, restano dolorosamente attuali.