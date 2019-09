Ravenna, a ItineRA Andrea Mattei racconta il Cammino Materano

Dopo i primi due itinerari in cammino, ItineRA prosegue martedì 1° ottobre alle Terme di Punta Marina (ore 18) con Andrea Mattei che racconterà la “Via dei Sassi” e dell’esplosione del ‘fenomeno’ cammino lento in Italia.

A chiudere l’incontro le note del sax di Alessandro Scala che si staglieranno tra cielo e mare anticipando la cena a tema organizzata dal Marlin Beach Restaurant. Il Cammino Materano non è solo un itinerario a piedi in un territorio straordinario, dove immergersi in una natura selvaggia e sorprendente, incontrare gente ospitale e disponibile, imbattersi in leggende e miti antichi e misteriosi.

Questo cammino, che unisce Bari a Matera in 7 tappe, è anche un’importante alternativa ai tradizionali flussi turistici che caratterizzano la Puglia nei tre mesi estivi: è una proposta di destagionalizzazione, un’importante infrastruttura per portare visitatori in zone che non hanno mai conosciuto una vocazione turistica. E così creare un’opportunità di economia sul modello di quanto successo in Galizia con il Cammino di Santiago.

In questo senso, il Cammino Materano è un modello che sta prendendo piede in tutta Italia, in un Paese che conosce un vero e proprio boom del viaggio lento: per la prima volta il numero di persone che percorrono i cammini in Italia ha superato quello degli italiani che hanno ricevuto la Compostela a Santiago.

È un fenomeno che contagia tutta la penisola con effetti positivi per chi lo pratica ma anche per i territori attraversati. Parleremo anche del cammino come strumento di solidarietà alle zone del Centro Italia colpite dai terremoti, con il nuovissimo Cammino nelle Terre Mutate che unisce Fabriano e L’Aquila in 14 giorni.

