Al Museo del Sale di Cervia inaugura la mostra fotografica “Lo Verde e il Bianco”

La mostra fotografica “Lo Verde e il Bianco” propone uno sguardo fotografico su due realtà profondamente legate al mare come la pesca e la raccolta del sale. Davide Arlotti documenta, attraverso sei dittici fotografici, la lunga notte dei pescatori e il loro lavoro fino alle prime luci dell’alba, vivendo con loro in prima persona l’esperienza in mare.

Manuela Guarnieri, privilegia invece un’indagine fotografica sulle geometrie industriali presenti nelle Saline di Cervia in un tempo sospeso della lavorazione del sale. Le fotografie, in bianco e nero e a colori, propongono al visitatore un approccio ai progetti fotografici molto diverso, ma totalmente complementare.

L’inaugurazione sabato 5 ottobre alle ore 16.00. La mostra resterà visitabile fino al 10 novembre.

Orari MUSA: sabato, domenica e festivi dalle 14.30 alle 19.00.