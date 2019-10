“La buona salute. Il giusto cibo per un corpo nuovo” con Pier Luigi Rossi all’Ordine della Casa Matha

Aboca in collaborazione con il Garden Club di Ravenna comunica che martedì 1 ottobre alle ore 17, si terrà la presentazione del libro “La buona salute. Il giusto cibo per un corpo nuovo” presso l’Ordine della Casa Matha in Piazza Andrea Costa 3 a Ravenna. Parteciperà il Dott. Pier Luigi Rossi, medico specialista in Scienze dell’alimentazione e autore del libro “La buona salute” (Aboca Edizioni).