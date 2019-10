La tre giorni del MEI a Faenza: il clou sabato 5 ottobre con la Notte Bianca e il concerto di Morgan e Negrita

Il 4, 5 e 6 ottobre si svolgerà a Faenza la nuova edizione del MEI 2019 – Meeting delle Etichette Indipendenti, la più grande manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana, che quest’anno celebra i 25 anni dalla sua fondazione. Nell’anno della sua venticinquesima edizione, il MEI sceglie di dedicare alcuni dei suoi premi e riconoscimenti a importanti figure del mondo della musica: a Domenico Modugno dedica il “Premio dei Premi”, al giornalista Mario De Luigi il “Forum del giornalismo”, all’artista Freak Antoni, il “Mei Superstage” e al partigiano faentino Bruno Neri il contest “Materiale Resistente 2.0”.

Anche quest’anno il MEI prevede un programma ricco di eventi e grandi ospiti, che per tre giorni renderanno il centro storico della cittadina di Faenza il fulcro della musica indipendente ed emergente italiana come avviene oramai dal 1995 grazie a una felice intuizione di un gruppo di ragazzi e ragazze formato da Giordano Sangiorgi, Roberta Barberini, Daniele Scarazzati, Giampaolo Ricci e Cinzia Magnani.

I PREMI: MORGAN E GLI ALTRI

Questi i nomi degli artisti premiati in occasione della Notte Bianca del MEI – sabato 5 ottobre – in cui si esibiranno dal vivo nel Centro Storico di Faenza: a MORGAN il “Premio MEI alla carriera”, a GIOVANNI TRUPPI il “Premio Pimi 2019 come miglior artista indipendente”, a GINEVRA DI MARCO e CRISTINA DONÀ il “Premio Speciale MEI” per il loro progetto discografico, ai NEGRITA (nella foto sotto) il “Premio Radio Rai Live” per i loro 25 anni di carriera, ai VIITO il “Premio “MEI – Exitwell al miglior progetto indie”, a FULMINACCI il “Premio Giovani MEI – Exitwell per il miglior esordio indipendente dell’anno” e il “Premio Pivi per il miglior videoclip indipendente dell’anno”, ai MARLENE KUNTZ il “Premio Ciampi per i 30 anni di carriera”, a TREDICI PIETRO il “Premio Hip Hop Mei”, a MARGHERITA ZANIN il “Premio speciale Indie Music Like” in collaborazione con L’Altoparlante, a IT’S UP 2U! il “Premio MEI al miglior contest italiano”, ai MÒN il “Premio MEI – ExitWell al migliore gruppo indipendente 2019” e a IRENE GHIOTTO il Premio del Festival Anatomia Femminile.

Il MEI vuol dire anche concerti di qualità, all’insegna della migliore musica che il panorama artistico del nostro Paese offre attualmente, quindi non mancheranno diversi appuntamenti dal vivo ed esibizioni che animeranno il borgo faentino per tutto il weekend. Tra i performer confermati per il 5 ottobre ci sono anche : i vincitori del Concerto del Primo Maggio di Roma I TRISTI, i vincitori del Concerto del Primo Maggio di Taranto LE COSE IMPORTANTI, la pianista e compositrice GIUSEPPINA TORRE, i cantautori ROSMY e MARCO DI NOIA, il rapper PELIGRO, i PANTA, gli STRIKE che presenteranno in anteprima la riedizione in vinile di “Scacco al Re” (Anfibio Records) e i vincitori Mei Superstage 2018 MARCONDIRO, MEZZAVERA, vincitrice di Lazio Sound, e lo straordinario duo pop classico contemporaneo Duo Bellavista & Soglia, talenti locali scoperti dal MEI.

LA TRE GIORNI DI MUSICA

Venerdì 4 ottobre alle 16 grande apertura del MEI con le inaugurazioni di alcune mostre: “Liscio, Gasato On The Pop” Manifesti & Mirabilia dalla Collezione di Gianni Siroli, “I Manifesti”, curata dal collettivo Malleus e la mostra fotografica “I 100 scatti big del MEI” a cura di Raffaele Tassinari. Sarà presentato la sera alle ore 21 a Castel Bolognese anche il film “Prima che il gallo canti… il Vangelo secondo Andrea” presentato dal regista Cosimo Damiano Damato e si terranno le premiazioni dei principali artisti emergenti del territorio faentino.

Sabato 5 ottobre sarà la giornata dedicata alle “prime volte al MEI”: al Palazzo delle Esposizioni si terrà la prima Fiera del Disco e degli Strumenti Musicali che sarà inaugurata da Claudio Formisano, Claudio Ricordi, Renato Marengo e Mario Luzzato Fegiz con presentazioni delle produzioni storiche degli Strike, degli Alunni del Sole e del Napule’s Power con i Cantori di Carpino e farà il suo debutto alla Galleria della Molinella il primo convegno internazionale Digital Day, che vedrà la presenza di diversi attori del Digital Music Business provenienti da tutta Europa e da tutto il mondo.

Per la prima volta verrà consegnato il Premio Ciampi, grazie al lavoro dell’artista Porfirio Rubirosa, dedicato al grande cantautore Piero Ciampi di cui si celebreranno i 40 anni dalla scomparsa, ai Marlene Kuntz, per i loro 30 anni di carriera e per la prima volta si presenterà con il cantautore Edoardo De Angelis, che celebra i 50 anni della storica canzone Lella, la presentazione di un Corso sui Cantautori del Novecento insieme al Liceo Torricelli – Ballardini di Faenza.

Come di consueto si terrà per due giorni il MEI Music Lab, il primo workshop che prepara i giovani artisti sul mercato musicale, con ospiti come Danila Satragno, Deborah Bontempi, Massimo Benini, Giuliano Biasin, Emanuele Binelli e tanti altri nomi, si svolgerà anche il Forum del Giornalismo Musicale, su idea di Giordano Sangiorgi, a cura di Enrico Deregibus, con i principali nomi del giornalismo come Cinzia Fiorato e Marco Mangiarotti, la rivista L’Olifante e la partecipazione dell’AGIMP, la neonata associazione di giornalisti e critici musicali nata al MEI, la consegna delle Targhe MEI Musicletter a cura del giornalista Luca D’Ambrosio, che tra i vincitori vede il documentario sugli Afterhours “Noi siamo Afterhours” di Giorgio Testi, le finali di MEI Superstage e del Premio dei Premi, riconoscimento assegnato ad uno dei vincitori dei premi dedicati ai celebri cantautori scomparsi (Premio Pierangelo Bertoli, Premio Bindi, Premio Graziani – Pigro, Premio Pansieri, Premio Ciampi, Premio Bianca d’Aponte, Premio Fabrizio De André, Premio Bruno Lauzi, Premio Andrea Parodi, Premio Manente), ideato da Giordano Sangiorgi, presentato da Enrico Deregibus e dalla prima vincitrice del contest Roberta Giallo.

Nei due giorni del 5 e 6 ottobre ci sarà anche una Fiera della Editoria Indipendente a cura di Massimo Roccaforte, l’Acoustic Guitar Village e una Fiera del Vintage e del Mercatino Usato curata da Serena Cantagalli.

Sabato sera 5 ottobre a Faenza ci sarà la Notte Bianca, durante la quale concerti e premiazioni animeranno tutta la cittadina. L’appuntamento principale è in Piazza del Popolo, con i concerti di MORGAN e i NEGRITA. A condurre la serata sarà Lorenzo Baglioni, insieme a Radio Bruno. Tra gli ospiti in ci saranno anche Tolo Marton, decano dell’Italian Blues, i Deschema, come miglior band autoprodotta all’ultimo Sanremo Giovani e tantissimi altri nomi che riempiranno la città come i finalisti di Materiale Resistente 2.0 che vedrà esibirsi i Nuju, Sine Frontera, Radio Babylon, Daltrocanto e tante altre band.

Al Palazzo delle Esposizioni si terrà l’importante presentazione del progetto Napule’s Power con i Cantori di Carpino e Francesca Fariello preceduto da un ricordo di Paolo Morelli, leader degli Alunni del Sole, sempre originari di Napoli.

Si suonerà in oltre 30 punti a Faenza tra i quali all’Osteria della Sghisa con la Festa di Materiali Musicali a cura di Marco Mori con il cantautore Giuseppe Anastasi e gli artisti emergenti Malavoglia, Cesare Isernia, Alessandro Bellati, Martina Maggi, Domenico Barbera, Enrico Zambelli, Capitolo 21, Trio Kaos, Radio Londra e tanti altri, al Caffè Nove100 con Sgominare L’Impero, Stefano Gurioli, Luca Benedetti, all’Ale House Store con Tolo Marton, Rita Girelli e Fabio Sorti, i MoMa al Centro San Francesco in un progetto tra musica e ambiente per Friday for the Future, Marco Di Noia al Museo Carlo Zauli e tanti altri live.

Domenica 6 ottobre dalle ore 15 ci saranno esibizioni e workshop nel centro storico di Faenza, per la grande chiusura del MEI. Ci sarà la finale del concorso MEI Superstage che porta sul palco le migliori novità emergenti del panorama indipendente insieme alle band del circuito “Falla Girare!” della Rete dei Festival e le esibizioni dei vincitori del contest “Giovani Talenti della Terra di Romagna”: Balto, Argento, OOTB, Rosaspina, Silk e Lucertole sostenuto dalla Regione Emilia Romagna e il palco centrale in Piazza del Popolo dalle ore 15 vedrà la presenza prestigiosa come ospiti live di Paolo Benvegnù, Petra Magoni e gli Street Clarks insieme a tantissime band emergenti presentate dalla Red & Blue per l’Uniweb Tour.

Il MEI è la più importante manifestazione dedicata alla scena musicale indipendente italiana che chiude la stagione dei festival estivi. Fin dalla prima storica edizione, la manifestazione, fondata e diretta da Giordano Sangiorgi, è stata la piattaforma di lancio della nuova scena indipendente italiana con artisti che sono diventati pilastri della musica in Italia (tra gli altri Afterhours, Bluvertigo, Marlene Kuntz, CSI, Pitura Freska, Baustelle, Caparezza, Negramaro, Perturbazione, Marta sui Tubi, Offlaga Disco Pax e tanti altri) e ha premiato emergenti oggi considerati punte di diamante della nuova scena artistica del nostro Paese (come ad esempio, Ermal Meta, Brunori Sas, Lo Stato Sociale, Ghali, Canova, Calcutta, Zibba, Mirkoeilcane, Le Luci della Centrale Elettrica, Motta, Dente, Colapesce, Cosmo e tanti altri). Tanti sono stati anche gli artisti che hanno mosso i loro primi passi proprio al MEI, come ad esempio Daniele Silvestri che nel 1997 allestì un suo stand espositivo e lo scorso anno ha festeggiato 20 anni di carriera, e, più recentemente i Maneskin, che al MEI di Faenza hanno realizzato una delle loro primissime esibizioni fuori da Roma, solo per citarne alcuni.

Tutto il programma su: http://meiweb.it/2019/09/27/ecco-il-programma-del-mei25/