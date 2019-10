Alle Cappuccine di Bagnacavallo proiezione del documentario Violent Borders

Mercoledì 2 ottobre, nell’ambito del progetto europeo All together for Europe, verrà proiettato presso la Sala didattica del centro culturale Le Cappuccine di Bagnacavallo il documentario Violent Borders, sulla difficile situazione dei migranti lungo la rotta balcanica. Sarà presente Michele Aiello, giornalista freelance, autore del reportage video assieme a Giorgio Fruscione e Valentina Marconi.

Il documentario investigativo ha ricevuto il patrocinio di Amnesty International Italia. L’inizio della proiezione è previsto per le 20.30. Ingresso libero. Il centro culturale Le Cappuccine è in via Vittorio Veneto 1/a.